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नालंदा में 3 बसें जलकर खाक:देर रात रामचंद्र बस स्टैंड में बदमाशों ने लगाई आग, 3 बसें जलकर हुईं राख

नालंदा31 मिनट पहले
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घटनास्थल पर लोगों की उमड़ी भीड़। - Dainik Bhaskar
घटनास्थल पर लोगों की उमड़ी भीड़।
  • फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद बुझाई गई आग
  • आग लगने से अफरा-तफरी का बन गया माहौल

नालंदा के लहरी में बदमाशों ने देर रात रामचंद्र बस स्टैंड में आग लगा दी, जिसमें 3 बसें जलकर राख हो गईं। रविवार देर रात बस स्टैंड से आग की तेज लपटें उठने लगीं, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। आस-पास के लोग स्टैंड में इकट्ठे हो गए और इसकी जानकारी थाना को दी। जब तक फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचता, तब तक 2 बसें जलकर खाक हो चुकीं थीं। थानाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि जानकारी के अनुसार अग्निशमन दस्ता बस स्टैंड पहुंचा लेकिन आग 3 बसों को चपेट में ले चुका था। दस्ते ने किसी तरह आग बुझाई। फिलहाल बस के मालिकों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है लेकिन पुलिस पड़ताल में जुटी है। असामाजिक तत्वों की तलाश जारी है।

जलकर राख हुई बस।
जलकर राख हुई बस।

जलकर खाक हुईं बसें
रामचंद्र बस स्टैंड में रोजाना की तरह बसें लाइन से लगी हुईं थी। रविवार देर रात कुछ बदमाश आए और बस में आग लगाने लगे। स्टैंड में मौजूद कर्मी ने जब देखा तो इसका विरोध किया तो बदमाश उसे मारने लगे। किसी तरह जान बचाकर वह घटनास्थल से भागा और आग लगाने की सूचना बस मालिक को दी। अजय कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने बस में देर रात आग लगा दी। मेरे बस का खलासी वहां मौजूद था लेकिन वे उसे मारने लगे तो वह भागकर मेरे पास पहुंचा। हालांकि इस मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है।

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