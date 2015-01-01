पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना ने फिर पसारा पांव:32 पॉजिटिव मरीज मिले, 7 दिन में दुगुने हो गए एक्टिव केस, टिकारी में चिकित्सक भी संक्रमित

गया4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • गुरुवार को 16 मरीजों ने कोरोना को दी मात, संक्रमण से जिले में अबतक 61 की हो चुकी है मौत

कोरोना ने गया में फिर से अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। गुरूवार को 32 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। हालिया दिनों सिर्फ मंगलवार को छोड़ दें, तो लगातार दहाई में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरूवार को 5761 लोगों की जांच की गई। इसमें 32 नए मरीज मिले तो 16 रिकवर भी हुए। इस दिन कोई मौत नहीं हुई है।

कोरोना से मौत का आंकड़ा एक पखवारे से 61 पर ही ठहरा हुआ है, जो राहत की बात है। वहीं गया जिले में कुल जांच 7 लाख 98 हजार से पार हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 7371 है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 7142 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसों में लगातार आ रही वृद्धि चिंता की बात है।

सात दिन पहले एक्टिव केस सिर्फ 82 रह गए थे, जो अब बढ़कर 168 हो चुकी है। ठंड के मौसम में कोरोना ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लोग सरकार के गाइड लाइन का पालन करने में भी लापरवाही कर रहे हैं। अब तो 90 फीसदी लोगों ने मास्क का उपयोग करना भी बंद कर दिया है। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के ही लोग आ-जा रहे।

अस्पताल में कोरोना की दस्तक से मचा हड़कंप

कोरोना की जांच में डॉक्टर, कर्मियों व अन्य सहित पांच लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से गुरुवार को अनुमंडल अस्पताल में हडकंप मच गया। गुरुवार को कुल 277 रैपिड एंटीजन जांच हुआ, जिसमें 135 सेम्पल अस्पताल परिसर में लिये गये थे, जबकि 142 सेम्पल का कलेक्शन आउट डोर मे हुआ था। परंतु पॉजिटिव रिपोर्ट मे एक डाक्टर और अन्य कर्मियों का नाम आ जाने से अस्पताल कर्मियों मे खलबली मच गई है।

नाम नहीं छापने के नाम पर एक कर्मी ने बताया कि पूर्व में सेम्पल जब बाहर लिया जाता था, तो कर्मियों के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा कम रहता था, परंतु पिछले दिनों उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सेम्पल लिये जाने की प्रक्रिया अंदर किया जाने लगा, जिससे कर्मियों व डॉक्टरों के संक्रमण की चपेट में आने की सम्भावना बढ़ गई है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें