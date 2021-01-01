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  • 5 Lakhs Demanded Bribe To Release Cannabis Smugglers; 64 Thousand Were Caught As Soon As They Took

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क्राइम:गांजा तस्करों को छोड़ने के लिए 5 लाख की मांगी रिश्वत, 64 हजार लेते ही दबोचे गए

गया5 घंटे पहले
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  • आर्थिक अपराध इकाई ने रिश्वत लेने के आरोप में प्रशिक्षु एसआई,
  • दो सिपाही समेत नौ को रंगेहाथ दबोचा, 253 किलोग्राम गांजा लदी पिकअप वैन और दो कार जब्त

253 किलोग्राम गांजा से लदी पिकअप और होंडा सिटी कार पर सवार गांजा तस्करों को छोड़ने के लिए पांच लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में डोभी चेकपोस्ट पर तैनात उत्पाद विभाग के एक प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर और दो सिपाही को पटना से आई आर्थिक अपराध इकाई के टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। 2020 में बहाल हुए प्रशिक्षु दारोगा और दो सिपाही ने तस्करों से 64 हजार रुपए ले भी लिए थे लेकिन वाहन, चालक-खलासी और सभी को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे।

इधर, आर्थिक विभाग इकाई की टीम ने तस्कर के सरगना और गांजा से लदी पिकअप वैन के चालक के फोन को सर्विलांस पर ले रखा था। यही कारण है कि उत्पाद विभाग के प्रशिक्षु दारोगा, दो सिपाही, चालक-खलासी और भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के चारों गांजा तस्कर दबोच लिए गए।

पटना से आई आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूरे मामले का सत्यापन करने के बाद ही प्रशिक्षु एसआई और सिपाही 64 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम के गिरफ्त में आए प्रशिक्षु एसआई की पहचान मुकेश शर्मा (समस्तीपूर जिला) जबकि सिपाहियों की पहचान रंजीत और अविनेश की रूप में हुई है।

बोधगया में हुई डील
गांजा तस्कर होंडा सिटी कार से झारखंड से भोजपुर के लिए निकले थे। जबकि इनके पीछे गांजा लदी पिकअप वैन चल रही थी। जब तस्कर हाइवे के रास्ते डोभी चेकपोस्ट पहुंचे, तो ड्यूटी पर तैनात उत्पाद विभाग के प्रशिक्षु दरोगा ने वाहन जांच की। गांजा देखने के बाद प्रशिक्षु एसआई और दोनों सिपाही वाहन चालक को अपने गाड़ी में बैठाकर बोधगया लेकर चले गए। इस बीच होंडा सिटी पर सवार चारों तस्कर भी पीछे से बोधगया पहुंचे और गांजा से लदा पिकअप वैन को छोड़ने के एवज में 64 हजार रुपए घूस दी।

चेकपोस्ट पर होता है लाखों का वारा-न्यारा

अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट होने के कारण यहां हर रोज हजारों वाहन गुजरते हैं। इसी बीच मादक पदार्थ और शराब से लदे वाहन भी गुजरते हैं। बताया जाता है कि इस दौरान चेकपोस्ट पर तैनात उत्पाद विभाग के टीम हजारों व लाखों रुपए लेकर वाहन को छोड़ देते हैं। हाल के दिनों में चेकपोस्ट पर एक कर्मी का चालक से पैसा लेते वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद डीएम अभिषेक सिंह ने सभी कर्मियों को हटाने का निर्देश दिया था। स्रोत बताते हैं कि हर रोज यहां लाखों रुपए का वारा न्यारा किया जाता है।

आर्थिक अपराध इकाई के सर्विलांस पर था तस्कर

भरोसेमंद सूत्रों को कहना है कि पिकअप चालक और गांजा तस्कर के सरगना को फोन पटना से आई आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के सर्विलांस पर था। यहीं कारण है कि पीछा करते हुए आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी बोधगया पहुंची और तस्करों से घूस लेते हुए प्रशिक्षु एसआई और सिपाही को रंगेहाथ पकड़ा। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारी मुंह बंद किए हुए हैं।

तीन वाहन, गांजा व 64 हजार नकद जब्त
डीएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि उत्पाद विभाग के मुकेश शर्मा प्रशिक्षु पु अ नि, हसनपुर, समस्तीपुर, 2) उत्पाद विभाग के सिपाही अविनाश कुमार, सिपाही, माधोपुर मठ, घोसी, जहानाबाद और 3) उत्पाद विभाग के सिपाही रंजीत कुमार,जहानाबाद को गिरफ्तार किया गया।वहीं तस्कर भोजपुर के सोमनाथ,सूरज, मिथलेश, टूटू, मुन्ना व संतोष को गिरफ्तार किया गया। 253 किलो गांजा, 64 हजार नगद, एक पिकअप वैन, एक होंडा सिटी कार व टाटा विक्टा को जब्त किया गया।

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