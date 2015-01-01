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कोरोना अपडेट:जिले में 98% मरीज हुए रिकवर7401 की जांच में 8 पॉजिटिव

गया4 घंटे पहले
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गया के लिए गुरुवार भी कोरोना को लेकर अच्छा रहा। यह तीसरा दिन था, जब दस से कम मरीज मिले। बताया जा रहा कि 10 नवम्बर को गया में 09 मरीज मिले थे। इसी प्रकार 11 नवम्बर को 07 मिले थे। गुरूवार को भी दस से कम का आंकड़ा आया। इस दिन भी सिर्फ 08 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुल 5901 लोगों की सैंपलिंग गुरूवार को की गई, जिसमें 08 नए पॉजिटिव केस सामने आए है। रैपिड एंटीजन किट से 5276 लोगों की जांच की गई, जिसमें 06 मरीज मिले। इसी प्रकार ट्रूनैट से 125 की जांच में 02 मरीज सामने आए। वहीं आरटीपीसीआर से 300 लोगों की जांच की गई, जिसमें शून्य केस आए हैं। इस तरह कुल 5901 लोगों की जांच की गई और 08 नए मरीज सामने आए हैं।

इस तरह गया जिले में कुल मरीजों आंकड़ा 6658 का हो गया है। कोरोना पर बड़ी खबर यह भी है कि जिले में इसके मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। अभी तक के सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो 98 प्रतिशत के करीब मरीज रिकवर कर लिए गए हैं। महज 104 एक्टिव केस बचने के बाद यह प्रतिशत बढ़ा है। यदि कोरोना के मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार 10 के नीचे रहती है, तो इस महामारी पर जिले में नकेल कसने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानि गया कोरोना के खिलाफ अपनी जंग निश्चित तौर पर जीत लेगा।

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