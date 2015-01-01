पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जागरूकता:जेपीएन अस्पताल में एक हफ्ते तक आई चेकअप कैंप, लोगों को किया जागरूक

गया4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • इनरव्हील क्लब का प्रयास : आंखों का ऑपरेशन करा चुके मरीजों को दी सहायता

इनरव्हील क्लब की ओर से गुरुवार को जय प्रकाश नारायण अस्पताल में ऑपरेशन हुए आंखों के मरीजों को सहायता दी गई। अस्पताल की अनुमति के बाद उन्हें चश्मा, फल उपलब्ध कराया गया। एक सप्ताह तक चलने वाले चेक अप कैंप में ऑखों के खासकर मोतियाबिंद वाले गरीब मरीजों को सहायता करने में क्लब प्रयासरत है। क्लब की अध्यक्ष शुभ्रा गुप्ता ने बताया कि इसके लिए सभी सदस्यों व क्लब पदाधिकारियों के द्वारा अवेरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है।

इसके लिए सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर व्यक्तिगत संपर्क भी किया जा रहा है। ताकि कैंप के माध्यम से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। मरीजों के लिए 100 चश्मा उपलब्ध कराया गया है। बताया जरूरत पड़ी तो उन्हें अन्य जरूरी चीजें भी उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल के डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि आंखों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए मरीज ठीक हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें