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चेतावनी:समस्याओं का निबटारा न होने पर वीसी ऑफिस में तालाबंदी करेगी अभाविप

गया4 घंटे पहले
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  • अध्यक्ष निखिल दुबे, मंत्री रितेश कुमार व छात्रा प्रमुख बनाई गईं स्वाति कुमारी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी मगध विवि कैंपस इकाई का पुनर्गठन किया है। कैंपस के प्रभारी सुबोध कुमार पाठक ने बताया कि इस बार इकाई सख्त और मजबूत है। मगध विवि में बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए इकाई को चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्देश दे दिया गया है।

विवि के हर एक विभाग में भ्रमण कर समस्या एकत्रित करेंगे और तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए विवि प्रशासन के पास प्रस्ताव रखेंगे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन तमाम मांगों को पूरी नहीं करती है समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो कुलपति कार्यालय एवं तमाम पदाधिकारियों के कार्यालय में ताला बंद कर दिया जाएगा।

उनका कहना है कि वर्तमान समय में विवि के अधिकारी केवल वेतन उठा रहे हैं। इसके अलावा छात्र हित में कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। पूरे विवि में अराजकता है। छात्रों को हर कार्य के लिए पैसा देना पड़ रहा है। परीक्षा विभाग पूरी तरह चौपट हो गई है।
गठित हुई इकाई
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सूरज सिंह ने बताया कि अध्यक्ष-निखिल दुबे, उपाध्यक्ष, पवन मिश्रा, विक्रम कुमार, पप्पू कुमार, विवेक कुमार, मंत्री- रितेश कुमार, सह- मंत्री दीपक कुमार, धीरज कुमार, शुभम कुमार, सिद्धार्थ पाठक, छात्र प्रमुख- शैलेंद्र कुमार, छात्रा प्रमुख- स्वाति कुमारी, खेलकूद प्रमुख- गौरव कुमार, कार्यकारिणी सदस्य सौरभ कुमार बनाए गए हैं।

इस मौके पर जिला प्रमुख अविनाश कुमार, नगर अध्यक्ष गोपाल सिंह सेंगर, उपाध्यक्ष रुपेश कुमार, विवि संगठन मंत्री गौरव प्रकाश, जिला संगठन मंत्री अभिषेक निराला, मगध विवि प्रभारी सुबोध कुमार पाठक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सूरज सिंह, मंतोष सुमन, अनिरूद्ध सेन, नगर मंत्री मानपुर शशि भूषण सिंह, नगर सह मंत्री आरती कश्यप, देवेश दूबे, अमन मिश्रा, राहुल कुमार आदि मौजूद थे।

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