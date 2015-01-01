पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पहल:टूरिज्म महत्व के अनुरूप गया जंक्शन का हो रहा विकास जल्द होगी पूरी:डीआरएम

गया सदर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

टूरिज्म महत्व के रूप में गया जंक्शन का विकास किया जा रहा है। यात्री सुविधा व इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत चल रहे विकास कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये बातें पं. दीनदयाल उपाध्याय रेलमंडल के डीआरएम राजेश कुमार पांडेय ने कही। डीआरएम गुरुवार को वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस के जरिए मीडिया से रूबरू हो रहे थे। वार्ता के दौरान यात्रियों की समस्याओं, दीपावली व छठ को लेकर सुझाव व फीडबैक भी लिया। बताया कि गया में निर्माणाधीन मेमू मेंटनेंस शेड राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। मार्च तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इससे डीडीयू रेलमंडल सहित धनबाद व अन्य जगहों के लिए चलने वाली मेमू का मेंटनेंस हो पाएगा। अन्य मेमू शेड पर निर्भरता खत्म हो जाएगाी। दीपावली व छठ को लेकर ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ प्रबंधन से संबंधित फीडबैक लिया।

आरपीएफ कमांडेंट आशिष मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चुनाव कार्य में लगे 30 आरपीएसएफ पदाधिकारी व जवानों को गया जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। आरपीएफ और जीआरपी आपसी समन्वय बनाकर इस दिशा में कार्य करेंगे। कोविड 19 से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। नई ट्रेनें चलाने को लेकर डीआरएम ने कई प्रस्ताव भेजने व रेलवे बोर्ड के अनुरूप दिशा निर्देश का पालन करने की बात कही।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें