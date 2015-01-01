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गिरफ्तारी:मारपीट के बाद नशे में धुत 2 युवक धराए, भेजे गए जेल

परैया4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के दखिनेर में बुधवार को दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई। आरोपित दो युवकों को शराब के नशे में धुत पकड़ा गया। पकड़े गए युवक की जांच के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार युवकों की पहचान दखिनेर निवासी रंजन मांझी व सागर मांझी से हुई है। जिसके बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोरोना टेस्ट करवाकर न्यायालय में पेश किया गया। थाना अध्यक्ष फहीम आजाद खान ने बताया कि दखिनेर निवासी विनोद रजक ने शराब के नशे में धुत युवकों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। जिसके दो आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

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