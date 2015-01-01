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स्वीकृति:ग्रामसभा में कई वार्षिक योजनाओं को दी गई स्वीकृति

टनकुप्पा2 दिन पहले
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प्रखंड अंतर्गत टनकुप्पा पंचायत की ग्राम सभा मंगलवार को हुई। इसमें 2021- 2022 की वार्षिक योजनाओं का चयन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत मुखिया सुधीर साव ने की। मौके पर मौजूद पंचायत सचिव विजय पासवान ने बताया कि मुख्य रूप से पंचम वित्त, 15 वीं वित्त, मनरेगा आदि की योजनाओं का चयन ग्रामीणों की आम सहमति से ली गई।

कार्यक्रम में ढ़लाई, आहर, यात्री शेड, पूर्वी टोला आंगनबाड़ी, पीसीसी सड़क, आंगनबाड़ी से देवशरना कच्ची पथ आदि योजना का चयन किया गया। मुख्य रूप से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास योजना में 200 आवेदन समेत अन्य समस्याओं को लेकर आवेदन मुखिया को दिया। मुखिया सुधीर साव, पंचायत सचिव विजय पासवान, कार्यपालक सहायक सूरज कुमार, सभी वार्ड सदस्य, इम्तेयाज मियां, नरेश वर्मा, हीरा साव, दिलीप सिंह शामिल हुए।

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