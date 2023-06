Hindi News

10 जून को भारतीय सेना को मिलेंगे जाबांज अफसर: गया में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की अवार्ड सेरेमनी, जेंटलमैन कैडर्स होंगे सम्मानित

गया में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की 23वीं पासिंग आउट परेड 10 जून को होने वाली है।

10 जून को होगी पासिंग आउट परेड

गया में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की 23वीं पासिंग आउट परेड 10 जून को होने वाली है। इससे पूर्व मंगलवार को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के हॉल में अवॉर्ड सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के सभी अधिकारी और कैडर्स शामिल हुए। वहीं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल पीएस मन्हास के अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया।

ऑफिस एकेडमी के कमांडेंट सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। उनकी हौसला अफजाई की गई। उनकी उपलब्धियों को लेकर मंगल कामनाएं की गई। वही इस मौके पर ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी के कमांडेंट पी एस मन्हास पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मगध की भूमि पर और दक्षिण बिहार का एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से अब तक देश और विदेश के 2,000 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आफिसर देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। यह इस भूमि के लिए गौरव की बात है। वहीं उन्होंने बताया कि इस संस्थान से अभी और भी उच्च गुणवत्ता के जवानों को प्रशिक्षित कर देश की सेवा में लगाया जाएगा।

अकादमी में दो तरह के कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसमें एससीओ एवं टीईएस कोर्स है। एससीओ कैडेट सेना के जवान हैं जो चयन प्रक्रियाओं के मध्यम से प्रवेश पाते हैं, जबकी टीईएस कैडेट 10+2 (भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित) में 60 प्रतिशत या अधिक अंक ले कर एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)- मुख्य परीक्षा पास करने के बाद , सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) की चयन प्रक्रिया में पास होने पर प्रवेश पाते हैं।

बता दें कि 10 जून को पासिंग आउट परेड और पिपिंग सेरेमनी आयोजित होगी। इस बार लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान हमारे मुख्य अतिथि होंगे और पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगे।

पासिंग आउट कोर्स स्प्रिंग टर्म 2023जीसीएस कमीशंड प्राप्त करने वाले कुल -822. GCs of TES 41- 56 (Indian)3. GCs of SCO 450- 16 (15-Indian, 01- Nepal)4. GCs from Friendly Foreign Countries - 10 (Bhutan - 05,Sri Lanka - 03, Myanmar-02)5. GCs from Bihar getting Commissioned -07

6. किस प्रदेश के कितने GCs :- आंध्र प्रदेश -02,आसाम- 01,बिहार -07, दिल्ली -03, हरियाणा- 04, हिमाचल प्रदेश- 03, कर्नाटक -03, केरला -04, मध्य प्रदेश - 02, महाराष्ट्र -07, मणिपुर - 01