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कार्रवाई:बंधन बैंक के एजेंट को गोली मारकर नकदी लूटने वाला अपराधी गिरफ्तार, लूट की राशि बरामद नहीं

गया6 घंटे पहले
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  • सीसीटीवी सेे जांच में संलिप्त रहे दो अपराधियों की हुई पहचान, रुपए की बरामदगी को हो रही छापेमारी

सिविल लाइन थाना अंतर्गत नादरागंज के समीप बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट पवन कुमार को गोली मारकर घायल कर नकदी की लूट की घटना में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। घटना में दो अपराधी संलिप्त थे, दूसरा फिलहाल पकड़ से बाहर है। लूट की राशि भी उसी के पास होने की बात बताई गई है। सिविल लाइन थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि नादरागंज के समीप लूट की घटना हुई थी।

दोनों लोकल अपराधी थे, पहले से रहे हैं कुख्यात
इनकी पहचान राजू पमड़या और बड़का राजा के रूप में की गई, जो नादरागंज के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले में बड़का राजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। पुलिस की कार्रवाई चल रही है और फरार चल रहे दूसरे आरोपित को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

जल्द ही लूट के रुपए की बरामदगी करते हुए गिरफ्तारी की बात थानाध्यक्ष ने बताई। विदित हो कि उक्त घटना दिनदहाड़े अंजाम दी गई थी और लुटेरे आराम से पैदल ही गलियों में होते हुए भाग निकले थे। दोनों अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।

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