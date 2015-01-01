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निरीक्षण:जलजमाव से बाधित सड़क का बीडीओ ने किया निरीक्षण

गया3 घंटे पहले
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टिकारी-चाकन्द रोड वेल्हड़िया मोड़ से गहरपुर को जोड़नेवाली सड़क में किसान टॉकीज के पास पूरी सड़क गढ़े में तब्दील हो चुकी है। हर वक्त पानी जमा रहता है। ग्रामीणों की शिकायत पर शनिवार को बीडीओ वेदप्रकाश ने जलजमाव से बाधित सड़क का निरीक्षण किया और एक सप्ताह के अंदर इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। बीडीओ श्री प्रकाश ने कहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण विभाग के एसडीओ अविनाश कुमार से बात हुई है। कहा है कि यह सड़क के निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है। दो-तीन दिन के अंदर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मौके पर वर्तमान विधान सभा चुनाव में लोजपा के प्रत्याशी कमलेश शर्मा, बेचन चन्द्रवंशी, वरिष्ठ नेता वाल्मीकि प्रसाद, मुंद्रिका नायक, उप प्रमुख के प्रतिनिधि जितेन्द्र मोहन चन्द्रवंशी, मुन्नी आदि मौजूद थे।

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