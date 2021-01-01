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समारोह:गया जिले में पिछले ढाई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बेहतर कार्य, सीएमओ भी ले रहा है फीडबैक : डीएम

गया5 घंटे पहले
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  • विदाई सह सम्मान समारोह में कई जिले के शिक्षा अधिकारी और बीटीएमसी के सचिव भी हुए शामिल

बिहार शिक्षा अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की गया इकाई की ओर से रविवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में भव्य सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीएम अभिषेक सिंह, बीटीएमसी के सचिव एन दोरजे समेत कई जिलों के शिक्षा अधिकारी व विभिन्न शिक्षक संगठन के नेता शामिल हुए।

बतौर मुख्य अतिथि इस समारोह को संबोधित करते हुए डीएम श्री सिंह ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में भी यहां कई सराहनीय कार्य हुए हैं। कहा कि गया जिले में हो रहे बेहतर कार्यों पर सीएमओ की भी नजर है। डीएम ने इसका श्रेय निवर्तमान डीईओ मो. मुस्तफा हुसैन मंसूरी और उनके टीम वर्क की कार्यशैली को दिया है। उन्होंने कहा कि मो. मंसूरी ने जुलाई 2018 में गया में डीईओ के रूप में ज्वाइन किया। 31 जनवरी 2021 को ये रिटायर हुए हैं। इस दौरान जिला मुख्यालय से मिले दिशा-निर्देशों का इन्होंने बखूबी और समय से पालन किया है।

डीएम ने कहा कि पिछले दिनाें यहां शिक्षा के अधिकार अधिनियम, उन्नयन बिहार, स्मार्ट क्लास आदि में बेहतर कार्य हुए हैं। कहा कि हाल के दिनों में डीईओ मो. मंसूरी के नेतृत्व में संचालित किए गए गया गाइडेंस प्रोग्राम की भी हर जगह प्रशंसा हुई है। डीएम ने कहा कि मानव श्रृंखला, कोरोना काल या फिर चुनाव आदि सभी कठिन परिस्थितियों में शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला चला। आज इसका उदाहरण पूरे बिहार में दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इनके बेहतर कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से सरकार इन्हें फिर काम करने का मौका देगी।

सबों के सहयोग से कायम हुआ नया आयाम
निवर्तमान डीईओ मो. मंसूरी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपलोगों के सहयोग से ही इस जिला में शिक्षा का एक आयाम कायम हुआ है। सभी लोगों ने डीईओ को अंगवस्त्र व उपहार देकर सम्मानित किया। मौके पर सभी डीपीओ समेत नर्मदेश्वर शर्मा पन्ना, रागीव हसन, अरविंद कुमार, विजय कुमार सिन्हा, उमाशंकर विद्यार्थी, मृगेंद्र कुमार, डॉ. मनोज कुमार निराला, अंगीरा कुमार आदि ने अपने विचार रखे।

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