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गया में पेट्रोल पंप पर 2 लाख लूटे:घर बनाने के लिए SBI से जमा-पूंजी निकाल पेट्रोल पंप पहुंचे अधेड़ से बाइकर्स ने छीना बैग, पेट्रोल भरा रहे लोग देखते रह गए

गया38 मिनट पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।
  • पैसे निकाल कर बाइक में थैले से लटका दिया था
  • झपटकर लूटे रुपए, लोग तमाशबीन बन देखते रहे

गया में बाइक सवार अपराधियों ने SBI बैंक से पैसे निकाल पेट्रोल भराने गए एक अधेड़ से 2 लाख रूपए लूट लिए। वह घर बनाने के लिए पैसे निकाल कर घर लौट रहे थे। घटना मुफस्सिल मोड़ की है, जहां पेट्रोल पंप पर घात लगाकर बैठे बाइकर्स ने उनसे बैग झपटकर झीन लिया। लूट की इस वारदात को अपराधियों ने सरेआम अंजाम दिया और लोग तमाशबीन बन देखते रह गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस वहां पहुंची और पड़ताल में जुट गई।

बैंक से पैसे निकाल पेट्रोल भराने आए थे मनोज
वजीरगंज थाना के पाले गांव के मनोज साव (40 साल) सोमवार को ATM से पैसे निकाल पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप पहुंचे थे। गया-नवादा रोड स्थित SBI के बैंक से पैसे निकाल कर उन्होंने थैले में बाइक से लटका दिया। इसके बाद वह पेट्रोल भराने के लिए मुफस्सिल मोड़ स्थित रियालंस पेट्रोल पंप पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाइक रोकी वहां घात लगाए अपराधियों ने थैले पर झपट्टा मार दिया। बाइक सवार दो अपराधियों ने पूरी ताकत झोंक कर थैला झपटा और भाग खड़े हुए। वारदात को अपराधियों ने इतनी जल्दी अंजाम दिया कि पेट्रोल पंप पर खड़े लोग देखते रह गए और लुटेरे फरार हो गए। मनोज साव ने बताया कि घर बनाने के लिए वह पैसे निकाल कर घर आ रहे थे। इस मामले में उन्होंने मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है।

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