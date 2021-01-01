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गया में परीक्षार्थियों के जूते-मोजे उतारवाए:बोर्ड ने दे दी है जूता-मोजा पहनकर आने की छूट, फिर भी गौरी कन्या उच्च विद्यालय में उतरवा रहा है स्कूल प्रशासन

गया35 मिनट पहले
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स्कूल प्रशासन का कहना है कि जूता पहन कर केंद्र में जाने देने का आदेश हमें नही मिला है, इसलिए हम जूता उतरवा रहे। - Dainik Bhaskar
स्कूल प्रशासन का कहना है कि जूता पहन कर केंद्र में जाने देने का आदेश हमें नही मिला है, इसलिए हम जूता उतरवा रहे।
  • स्कूल प्रशासन का कहना है कि जूता पहन कर केंद्र में जाने देने का आदेश हमें नही मिला है, इसलिए हम जूता उतरवा रहे

बिहार में कड़ाके की रिकॉर्डतोड़ ठंड में गया के गौरी कन्या उच्च विद्यालय में इंटर परीक्षार्थियों के जूते-मोजे उतारवाए जा रहे हैं। इसके बाद ही उन्हें परीक्षाहॉल में प्रवेश दिया जा रहा है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि जूता पहन कर केंद्र में जाने देने का आदेश हमें नही मिला है, इसलिए हम जूता उतरवा रहे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य में जारी शीतलहर को देखते हुए इंटर के परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर आने की छूट दे दी है। पहले यह आदेश था कि परीक्षा से पहले जूते-मोजे बाहर ही उतार देने हैं।

बिहार बोर्ड ने दी थी जूता-मोजा पहनकर आने छूट

दैनिक भास्कर ने परीक्षार्थियों से बिना जूता-मोजा के सेंटर पर से उनके बीमार पड़ने की आशंका के मुद्दे को उठाया था। उसके बाद बिहार बोर्ड की तरफ से परीक्षार्थियों को राहत दी गई और नियम में संशोधन करते हुए जूता-मोजा पहनकर परीक्षा देने का आदेश जारी किया गया। पिछले 2 सालों से बिहार बोर्ड ने परीक्षा में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगाई हुई थी। परीक्षार्थियों का कहना था कि ठंड और कोरोना काल में नियम बदलना चाहिए था। अगर घर से परीक्षा केंद्र की दूरी अधिक है, तो परीक्षार्थियों को वहां ठहरना होगा, अगर कम दूरी है तो घर से सुबह ही निकल जाना होगा। अगर घर से बिना जूता-मोजा के निकलते हैं तो रास्ते में ठंड से हालत खराब हो जाएगी। अगर जूता मोजा पहन कर जाते हैं तो केंद्र पर उतारने के बाद नंगे पांव परीक्षा में बैठना होगा। दोनों स्थितियों में परीक्षार्थियों को बीमार होने का खतरा बना रहेगा।

भास्कर ने उठाया ठंड में परेशानी का मुद्दा, आखिर बोर्ड ने दी जूता-मोजा पहनने की राहत

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