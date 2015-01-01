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गिरफ्तारी:बाइकर्स गिरोह के संदिग्ध हिरासत में

गया3 घंटे पहले
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रामपुर थाना की पुलिस ने बाइकर्स गिरोह के कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। रामपुर थानाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सिंह ने अपराधियों के चिन्हित ठिकानों पर छापेमारी कर कुछ को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस सत्यापित करने में जुटी है।

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