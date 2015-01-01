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शादी:विष्णुपद में कराई गई जन्मांध पिंकी की शादी

गया3 घंटे पहले
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शहर के विष्णुपद स्थित प्रवचन स्थल के पास शुक्रवार की रात जन्मांध पिंकी की शादी कराई गई। दूल्हा गाेपाल सिंह राठौर के साथ पिंकी ने अग्नि के साथ फेरे लिए। बता दें कि दिव्यांग की शादी कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी संस्था द्वारा कराया गया है। सचिव विकास कुमार माली ने बताया कि विवाह का सारा खर्च संस्था ने उठाया है।

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