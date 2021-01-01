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बयान:बंगाल चुनाव में बीजेपी की दो सौ से अधिक सीटों पर दर्ज होगी जीत : संजय जयसवाल

गयाएक घंटा पहले
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  • चिराग पासवान पर टिप्पणी करने से किया इंकार, कहा-बिहार एनडीए में हैं सिर्फ चार दल

भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोधगया स्थित एक निजी होटल में भाजपा का प्रमंडल स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल शामिल हुए। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक डा. प्रेम कुमार, औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह, पूर्व सांसद हरि मांझी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्रमंडलीय प्रशिक्षण शिविर में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं अरवल के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार में सिर्फ चार दल हैं।

एनडीए में भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी दल का ही गठबंधन है। चिराग पासवान के सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में सिर्फ चार दल ही एनडीए गठबंधन में है। बिहार में हमारी सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। किसी भी दल में असंतोष नहीं है। कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में कोई अवरोध नहीं है। एक सप्ताह के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा।

बंगाल चुनाव में बीजेपी दो सौ पार
वहीं उन्होंने बंगाल चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी की 2 सौ से अधिक सीटों पर जीत होगी। बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जिस कदर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, उससे जनता में काफी रोष है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में जिस कदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बवाल और हमला किया है, उसे बंगाल की जनता कभी पसंद नहीं करती है। भाजपा पूरी ताकत के साथ बंगाल मे चुनाव लड़ेगी।

2014 के बाद बिहार में हुई राजनीति बदलाव
वहीं उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में बदलाव आया है। भाजपा की शक्ति बढ़ी और पार्टी ने अपने बूते केन्द्र में सरकार बनाई। भाजपा जनता को अधिक अपेक्षा की ओर ले गई। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक लोगों की जरूरत के लिए भाजपा थी और अब 2019 से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा की सरकार है।

कृषि मंत्री डा प्रेम कुमार ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था पर गांवों के विकास का मॉडल टिका हुआ है। विकास का बिहार मॉडल बने इसमें हम सबकी सहभागिता होना जरूरी है। संगठन महामंत्री नागेन्द्र, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कुमार बाबू, विधायक वीरेन्द्र सिंह, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा, मिडिया प्रभारी युगेश राम, कंचन सिन्हा, आदि ने संबोधित किया।

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