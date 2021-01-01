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निर्देश:कालाबाजारी रोकने के लिए प्रखंडवार पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति

गया5 घंटे पहले
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  • जन वितरण प्रणाली व पैक्स की कालाबाजारी रोकने को डीएम ने की प्रतिनियुक्ति

जिले में 03 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति के उद्देश्य से सभी प्रखंडों में क्रियान्वित और योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए बुधवार को डीएम अभिषेक सिंह ने नल जल योजना, जन वितरण प्रणाली की दुकान, पैक्स एवं उर्वरक की उपलब्धता तथा कालाबाजारी की जांच करने के लिए प्रखंडवार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। ताकि योजनाओं को ससमय क्रियान्वित और कालाबाजारी को रोका जा सकें। वहीं डीएम के निर्देश के बाद सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायतों में नल जल योजना, जन वितरण प्रणाली की दुकान की जांच की और उर्वरक की उपलब्धता एवं कालाबाज़ारी की जांच की गई। साथ ही इस दौरान पैक्स गोदाम की जांच सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा की गई।

डीएम सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा जांच की गई तथा जांच संबंधी फोटोग्राफ्स एवं प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

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