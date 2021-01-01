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मिसाल:गजल और नज्म की मदद से सामाजिक कुरीतियों से लड़ रहे हैं बोधगया के चिकित्सक सुमित कुमार

गयाएक घंटा पहलेलेखक: राजीव कुमार तिवारी
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  • डॉ अमित में धड़कता है कवि दिल, सिगरेट, चाय और तुम पुस्तक में है कुरीतियों से जूझते नज्म व गजल

चिकित्सक का दिल भी कवियों जैसा मासूम और द्रवित होने वाला हो सकता है। वह भी सामाजिक व राजनीतिक कुरीतियों को अपनी कविताओं, गजलों व नज्मों से लड़ता दिखता है। वह अपनी नज्म और गजल से समाज पर कुठाराघात कर उसमें सुधार लाना चाहता है।

कुछ ऐसी ही छवि है मेडिकल की पढ़ाई के बाद चिकित्सक बने बोधगया के डॉ सुमित कुमार की। उसकी नज्म व गजल पर उतनी ही अधिक पकड़ है, जितनी चिकित्सा क्षेत्र पर। उनकी हाल में प्रकाशित सिगरेट, चाय और तुम पुस्तक के माध्यम से मोहब्बत को लेकर आधुनिक समाज की सोच को दर्शाया है।

इस पुस्तक में लेखक ने सामाजिक सद्भाव एवं समानता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बचपन से ही कुछ भी लिखने से उनकी गजल में रूचि जागी। अब चिकित्सक के साथ डा सुमित कुमार ने इस पुस्तक में कविताओं, गजलों आदि के माध्यम से आधुनिक समाज की बुराइयों को ना केवल उजागर किया है, बल्कि इन बुराइयों से लड़ने का माध्यम भी पेश किया है।

2013 में चीन से की मेडिकल की पढ़ाई
डॉ कुमार मूलतः बोधगया के मोचारिम पंचायत के कटोरवा गांव के हैं। उन्होंने महावीर स्कूल से 2011 में दसवीं और गया कॉलेज गया से 12 वीं तक पढ़ाई की और 2013 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन चले गए। 2019 में वे जियामूसी मेडिकल यूनिवर्सिटी चीन से एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त की। उनके पिता प्रवीण कुमार बोधगया पच्छट्टी में प्रसाद जांच घर नामक लैब का संचालन करते हैं और मां सुचित्रा देवी गृहिणी हैं।

रायपुर में हैं रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर
2019 में चीन से वापसी के बाद अभी कोरोना कल में रायपुर के वीवाई हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड मेडिकल आफफिसर के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले रायपुर के ही एनएसएमएमआई हाॅस्पिटल में काम किया।

ओपन प्लेटफाॅर्म पर किया परफार्म
खुद को रूमानी कवि मानने वाले डा कुमार की गजल व नज्म कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय, पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। वे दिल्ली, जयपुर व रायपुर सहित विभिन्न शहरों के कई ओपन माइक प्लेटफाॅर्म पर परफाॅर्म कर चुके हैं। उनकी नज्म और गजल आधुनिक समाज के सोच को उजागर करती हैं अब सिगरेट, चाय और तुम पुस्तक गजलों और नज्मों का एक संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई है। यह डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर भी उपलब्ध है।

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