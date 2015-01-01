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सफलता:हाथ-पैर बांध युवक को अगवा कर ले जा रहा था बीएसएफ जवान, पुलिस ने दबोचा

गया2 घंटे पहले
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  • पुलिस ने छापेमारी कर अपहृत को भी कराया मुक्त, जवान व उसकी पत्नी गिरफ्तार
  • अवैध संबंध की जानकारी के बाद हत्या करने के लिए युवक को किया था अगवा
  • स्कॉर्पियो से चाकू और शराब की बोतल पुलिस ने की है बरामद

आमस थाना क्षेत्र के पथरा मोड़ के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अपहरण कर ले जाए जा रहे एक युवक को मुक्त करा लिया। बड़ी बात यह है कि अपहरणकर्ता बीएसएफ का जवान है। पुलिस ने बीएसएफ जवान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके स्कार्पियो वाहन से हाथ-पैर बंधे युवक को मुक्त करा लिया।

पुलिस ने स्कार्पियो से धारदार चाकू और शराब की बोतल बरामद की है। अपहरण की इस घटना के तार अवैध प्रेम-प्रसंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। आमस थाना की पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी थी। औरंगाबाद से गया होते होते झारखंड की ओर ले जाने के क्रम में आमस पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई कर युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचा लिया।

बीएसएफ जवान ने पत्नी को फोन कर औरंगाबाद बुलाया था

मुक्त कराए गया युवक 28 वर्षीय मुकेश कुमार पिता जयगोविंद महतो है। यह औरंगाबाद जिला के भालुहारी थाना अंतर्गत टंडवा का रहने वाला है। वहीं इस तरह की घटना करने वाले बीएसएफ जवान का नाम लखन कुमार मेहता पिता सीताराम मेहता और उसकी पत्नी विधा कुमारी झारखंड के पलामू हुसैनाबाद के रहने वाले हैं। पत्नी ने फोन करके उक्त युवक को औरंगाबाद बुलाया था।

फोन पर बुलाए जाने के बाद उसके पति बीएसएफ जवान ने युवक के साथ यह कहकर मारपीट की, कि उसका विधा देवी के साथ अवैध प्रेम-प्रसंग है। जवान दूसरे राज्य में पोस्टेड है। उसकी अनुपस्थिति में अवैध प्रेम-प्रसंग का आरोप युवक पर लगाया था। बताया गया है कि उसकी पत्नी औरंगाबाद में किराए के मकान में बच्चों के साथ रहती थी।

स्कॉर्पियो में हाथ-पैर बांध कर ले जा रहे थे
बीएसएफ जवान लखन कुमार मेहता को औरंगाबाद आने पर अपनी पत्नी के बारे में प्रेम-संबध की बात पता चली थी। इसके बाद उसने गुस्से में पत्नी से फोन कर उक्त युवक मुकेश कुमार को बुलाने के बाद मारपीट कर हाथ-पैर बांध दिया। इसके बाद स्कार्पियो में बांधकर झारखंड की ओर ले जा रहा था। इसकी सूचना आमस पुलिस को मिली। आमस थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष रामेश्वर पांडे ने चिन्हित वाहन को रोककर उसकी जांच की तो उसमें अगवा युवक मिला।

झारखंड ले जाकर हत्या कर देने की मंशा थी
आमस पुलिस ने मौके से बीएसएफ जवान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की गई तो सामने आया कि युवक को झारखंड की ओर ले जाकर उसकी हत्या की प्लानिंग थी। पुलिस ने शराब की बोतल, धारदार चाकू की बरामदगी की। आमस थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष रामेश्वर पांडे ने बताया कि हत्या की मंशा से युवक को अगवा करने वाले पति-पत्नी से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

चाकू मारकर घायल करने वाले दो गिरफ्तार
कोतवाली थाना के धामी टोला में चाकूबाजी कर एक व्यक्ति को घायल कर देने के मामले में दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना अध्यक्ष रमाकांत तिवारी ने बताया कि अशोक प्रसाद, रामु कुमार दोनो धामी टोला थाना कोतवाली को जेल भेजा गया हैं।

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