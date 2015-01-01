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फतेहपुर:अभियान चला गुरपा स्टेशन परिसर से हटाईं अवैध दुकानें

गया2 दिन पहले
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गया-कोडरमा रेल सेक्शन के गुरपा स्टेशन के बाहरी परिसर में अवैध तरीके से लगाये गए दर्जन भर गुमटी व दुकानों को हटाया गया। मंगलवार को अवैध कब्जे हटाओ अभियान के तहत आरपीएफ़ की टीम ने कार्रवाई की। स्टेशन क्षेत्रो में लगाये गए अवैध कब्जा को हटाने की योजना के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। कोडरमा आरपीएफ़ इंस्पेक्टर जवाहर लाल के नेतृत्व में आरपीएफ के अधिकारी व जवानों की टीम ने गुरपा स्टेशन क्षेत्र में किये गए अवैध कब्जा को हटाया गया।

रेल सूत्रों ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह आरपीएफ आईजी सर्वप्रिय मयंक ने रेल क्षेत्र में अवैध तरीके से भूमि की किये गए कब्जे को हटाने का दिए गए आदेश के आलोक में कार्रवाई शुरू की गई है। इसी के तहत गुरपा स्टेशन पर शुरू अवैध कब्जा हटाने का कार्य शुरू किया गया है। अन्य स्टेशन परिसर में अवैध कब्जा को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।

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