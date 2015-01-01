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ज्ञापन सौंपा:वन भूमि पर बसे ग्रामीणों के फर्जी मुकदमों को जांच कर करें निरस्त

गया4 घंटे पहले
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  • एकता परिषद ने भू-अर्जन पदाधिकारी को 13 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन

जनसंगठन एकता परिषद के तत्वाधान में इमामगंज विधान सभा के बांकेबाजार , बोधगया विधानसभा के फतेहपुर एवं अतरी विधानसभा के अतरी एवं मोहड़ा तथा बाराचट्टी विधानसभा के बाराचट्टी अंचल के ग्रामीणों ने भूदान एवं बिहार सरकार से प्राप्त भूमि को वन विभाग द्वारा जबरन कब्जा कर और केस मुकदमा में फंसाकर बेदखल किया जा रहा है।

एकता परिषद के जगत भूषण ने इसकी जानकारी दी और कहा कि इस आलोक में डीएम की अनुपस्थिति में भू अर्जन पदाधिकारी को 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने जिला पदाधिकारी से मिलकर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में फतेहपुर की नीलम देवी, रूबी देवी, बांकेबाजार के रामलखन प्रसाद, अतरी के राम दहिन मांझी व मोहड़ा के अर्जुन पासवान शामिल थे।
मजदूरों को रोजगार कराएं उपलब्ध

वन भूमि में बसे हुए ग्रामीणों के फर्जी मुकदमों की जांच कर उसे निरस्त करें, वन अधिकार कानून 2006 के तहत काबिज भूमि का दावा पत्र स्वीकार करें, भूदान एवं राजस्व भूमि में आवासीय लोगों वासगीत पर्चा दिया जाए, पर्चा धारियों को सुलभ तरीके से दाखिल खारिज कर रसीद काटने का आदेश देने, दखल दिहानी अधिनियम के तहत सीमांकन कर कब्जा दिलाने, मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने, पगंगा जल योजना के कारण अतरी व मोहड़ा प्रखंड के 32 गांवों के विस्थापित लोगों को पुनर्वासन कराने, बंधुआ मजदूरी एवं बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए परिवार एवं बच्चो के पुनर्वास हेतु कानूनी प्रक्रिया में गति प्रदान की जाए आदि मांग रखा।

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