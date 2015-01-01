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कार्रवाई:झांसा देकर किया यौन शोषण, शादी से इनकार करने पर केस

गया3 घंटे पहले
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गुरूआ थाना क्षेत्र के पलुहारा पंचायत के चांसी-वैदा गांव के युवक पर एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। आरोप है, कि युवती के गर्भवती होने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया और कोलकाता जाकर रहने लगा। इसके बाद थक-हारकर युवती ने उस युवक के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। इधर न्यायालय के आदेश आते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में गुरूआ थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि फिलहाल युवती को मेडिकल जांच के लिए जयप्रभा अस्पताल गया को भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल आरोपित युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके कोलकाता में रहने की बात सामने आई है। पुलिस की टीम को कार्रवाई के लिए कोलकाता भेजा जाएगा।

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