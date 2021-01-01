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प्रकाश पर्व:स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंध सभा में सिखों के 10वें गुुरु का मनाया गया प्रकाशोत्सव

गयाएक घंटा पहले
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  • सुबह 11:30 बजे से कीर्तन का सजा दरबार, उमड़ी भीड़

सिखों के 10 वें गुरू गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व रविवार को शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरू सिंध सभा में मना। सर्वप्रथम 29 जनवरी से चल रहे गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का समापन हुआ, फिर सुबह 10:30 बजे से सुखमणि साहिब व पंजवाणी का पाठ चला।

गुरू के शबद पढ़े गए और नए गोटा से सजे रूमाला में ढंके गुरुग्रंथ साहिब से हुक्मनामा लिया गया। 11:30 बजे से कीर्तन का दरबार चला। रागी जत्था ज्ञानी दयाल सिंह व सेवादार दयाल सिंह ने गुरु गोविंद सिंह का शबद गायन कर संगत को नेहाल किया। उन्होंने गुरु सिमर मनाई कालका खण्डे की बेला, पीवहु पाहुल खंडे धर होए जन्म सुहेला, गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला...गाया। इसके अलावे इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुएं तो क्या हुआ जीवत कई हजार...। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे महि हौ करौ निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हौं सद सद संगा...कीर्तन गाए गए।

विश्व में सुख-शांति के लिए हुई अरदास, फिर लंगर
गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह पर कीर्तन दोपहर 02:00 बजे तक चला। इसके बाद विश्व में सुख-शांति के लिए अरदास हुई। सभी की मन्नतें पूरी हो इसके लिए भी गुरू से प्रार्थना की गई। अरदास के बाद सिख समुदाय के महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने मत्था टेंक गुरू से आशीर्वाद लिया, फिर गुरू का लंगर चला। लंगर में काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा में विशेष तैयारी की गई थीं।

पटना साहिब में 20 को मना था प्रकाशोत्सव
गुरुद्वारा श्री गुरु सिंध सभा के उपाध्यक्ष सरदार रौनक सिंह सेठ ने बताया कि शांति और समर्पण का प्रतीक खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पौष मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ था। पटना साहिब में इसी दिन 20 जनवरी को प्रकाशोत्सव मना। इसके बाद अब हर गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। मौके पर अध्यक्ष सरदार भगवान सिंह, सचिव सरदार सरब सिंह, कोषाध्यक्ष सरदार प्रिंस, उप सचिव सरदार बिट्‌टू सिंह, मन्ना सिंह, यशवंत सिंह, अमरजीत कौर, पिंकी कौर, कमलजीत कौर, सरजीत कौर आदि मौजूद थे।

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