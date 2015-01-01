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  • Challenging The Police: In A Single Day In The City, Four Places Were Busted, Miscreants Flew More Than 5 Lakhs

अपराधी बेखौफ:पुलिस को चुनौती: शहर में एक ही दिन चार जगहों पर छिनतई, बदमाशों ने 5 लाख से अधिक उड़ाए

गया4 घंटे पहले
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  • कपड़ा कारोबारी की बहू से दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग, हेलमेट पहने बाइक सवार अपराधियों की कैद हुई तस्वीर

गया शहर में बैखौफ अपराधियों ने दो छिनतई की घटनाओं को अंजाम दे दिया। 4 घटनाएं दिनदहाड़े घटित हुई। कोतवाली थाना अंतर्गत मीर सफायत रोड में कपड़ा कारोबारी की बहू से चेन स्नेचिंग की गई। बताया जा रहा कि सुमती कुमारी पति नीरज कुमार अपने घर से किसी काम से निकली थी। वह बच्चे को गोद में लेकर वापस लौट रही थी। इसी बीच अपराधी आए और दुस्साहस दिखाते हुए भीड़ भाड़ के इस इलाके में झटके से गले से चेन खींच लिया और बाइक से ही फरार होने में सफल हो गए। अपराधी दो की संख्या में थे और हेलमेट पहने हुए थे। दिनदहाड़े इस तरह की घटना के बाद विवाहिता ने शोर मचाया।लेकिन तबतक अपराधी फरार हो गए। मामले में थानाध्यक्ष रामाकांत तिवारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के सहारे अपराधियों को चिह्नित करने की कोशिश हो रही है। जल्द ही इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा।

पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद
यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में सामने आया है, कि बाइक सवार दो अपराधी पहले विवाहिता के गले में सोने का चेन देखते हैं और फिर सीधे आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वे फिर लौटते हैं और इस बार उनके निशाने पर आया, वह सोने का लॉकेट होता है। शातिर अपराधी की भांति झटके से चेन को छीनते हैं और फरार होने में सफल हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों अपराधी हेलमेट पहने हुए हैं।

मास्क पहनकर पहुंचे बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड एफसीआई मैनेजर से एक लाख रुपए झपटे

गया सदर | दिपावली व शादी विवाह के लग्न को लेकर जहां लोगों की आर्थिक गतिविधि तेज हो गई है। वहीं बदमाश भी इस दौरान सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को बाइक सवार बदमाशों ने जंक्शन परिसर से रिटायर्ड एफसीआई मैनेजर का झोले में रखा एक लाख 19 सौ रुपए झपटा मारकर छिन लिया। दिन दहाड़े भीड़ भीड़ वाले जंक्शन परिसर में हुई घटना के दौरान रिटायर्ड एफसीआीई मैनेजर की शोर पर एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए दौड़कर पकड़ने की कोशिश की। लेकिन पल्सर सवार दोनों बदमाश गाड़ी सहित तेजी से भागने में सफल रहे।

पीड़ित डेल्हा थाना क्षेत्र के खरखुरा निवासी राज विरेंद्र प्रसाद अपनी बेटी की शादी में खर्च के लिए एसबीआई बाजार ब्रांच से पैसे की निकासी कर लौट रहे थे। ऑटो से जंक्शन परिसर में उतरते ही घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। संभावना जताई जा रही है कि पल्सर बाइक पर सवार दो बदमाश पीड़ित का बैंक से ही पीछा कर रहे थे। श्री प्रसाद ने बताया कि बेटी की 30 नवम्बर को शादी तय है। खर्च के लिए बैंक से रुपए निकाल ऑटो से जंक्शन परिसर में उतरा था। इसी दौरान बाइक पर सवार दो लोगों ने झपट्टा मारकर रुपए वाला झोला छिनकर फरार हो गए। दोनों मास्क व एक हेमलेट पहने हुए था।

खुजली का पाउडर डाल उड़ा लिए तीन लाख
गया|सिविल थाना के स्वराजपुरी रोड स्थित एचडीएफसी बैंक के पास चाकंद के महताब अंसारी के डेढ लाख उचक्के ले भागे। अपराधियों ने खुजली का पाउडर डाल घटना को अंजाम दिया। इधर, रामपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाऊस के पास भी एक छिनतई की घटना घटी। यहां पर शैरा खातून जो बैंक के पास रहे करीब एक से डेढ़ लाख नकदी की छिनतई की गई।

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