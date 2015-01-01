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निगम सक्रिय:आज से दो शिफ्ट में होगी गया शहर की सफाई

गया4 घंटे पहले
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  • लगाए गए 18 सौ सफाईकर्मी , ढाई सौ मिट्रिक टन के स्थान पर निकल रहा है 5 सौ मिट्रिक टन कचरा

शहर के प्रमुख घाटों की सफाई के लिए प्रत्येक घाट पर लगाए गए 50 सफाईकर्मी
कोविड- 19 को लेकर गया नगर निगम पूर्व से ही शहरों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ था। यही कारण कि आज शहरों में कोरोना से संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। वहीं दीपावली और छठ पर्व के दौरान शहरवासियों की किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए निगम प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। त्यौहार से पूर्व शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निगम प्रशासन ने शुक्रवार से शहर की साफ-सफाई दो शिफ्टों में करने का निर्णय लिया है। इसके लिए निगम द्वारा 18 सौ दैनिक सफाई कर्मी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ छठ पर्व को लेकर निगम ने शहर के सभी प्रमुख घाटों की साफ-सफाई युद्धस्तर पर शुरू कर दी है।

त्योहार को लेकर निगम ने कसी कमर
पर्व को ले निगम प्रशासन का यह आकलन है कि प्रतिदिन शहर में 5 सौ मिट्रिक टन कूड़े-कचरे का जमाव होगा। त्यौहार से पूर्व प्रतिदिन शहर ढ़ाई सौ मिट्रिक टन कूड़े-कचरे का उठाव होता था। लेकिन पर्व को लेकर 5 सौ मिट्रिक टन कूड़े कचरे का अंबार लगा है। जिससे निबटने के लिए नगर निगम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो शिफ्टों में 18 सौ सफाई कर्मी लगाए गए हंैं। वहीं कूड़ा उठाव को लेकर डंपर, ट्रेक्टर तथा तीन जेसीबी मशीन सहित कई सफाई वाहन भी लगाए जा रहे हैं।

इन घाटों की हो रही है सफाई
मिली जानकारी के अनुसार छठ पूजा के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए निगम प्रशासन ने शहर के प्रमुख घाटों की साफ-सफाई अभियान युद्धस्तर पर शुरु कर दी है। जिसमें रामशीला घाट(धोबिया घाट), बिंदेश्वरी घाट, सीढ़िया घाट, महादेव घाट, पितामहेश्वर, ब्रहमणीघाट, देवघाट, झारखंडे घाट, केन्दुई घाट, भास्कर घाट एवं दिनकर घाट सहित अन्य घाट शामिल है।

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