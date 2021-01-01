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धर्म:घर-घर से संग्रह करें राम मंदिर निर्माण निधि राशि

गयाएक घंटा पहले
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फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सीपीआर स्कूल परिसर में रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें श्रीराम मंदिर निर्माण निधि की राशि संग्रह और निधि समर्पण अभियान में तेजी लाने को लेकर गहन विचार किया गया। इसके साथ ही समिति विस्तार पर भी चर्चा की गई।

मौके पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉ. नंदकिशोर गुप्ता ने कहा कि श्रीराम हमारे सनातन धर्म के नायक थे और इनका मंदिर भव्य और सुंदर बने के लिए हम सब को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि समिति के लोग श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान में तेजी लाएं और गांव-गांव में इस अभियान को पहुंचाएं। साथ ही श्रीराम मंदिर निर्माण निधि की राशि घर-घर से संग्रह करें।

ताकि हर एक घर का राशि प्रभु श्रीराम के मंदिर निर्माण में लग सके। विहिप के सामाजिक समरसता दक्षिण बिहार के प्रांतीय प्रमुख आशीष अग्रवाल ने कहा कि श्रीराम मर्यादा शिखर रहे हैं। हम समस्त राष्ट्रवासियों के लिए शुभ अवसर है कि प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पण का मौका मिला है। फतेहपुर वासियों की कोशिश होनी चाहिए कि इसमें एक भी परिवार नहीं छूटे।

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