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विरोध:विपक्ष, सामाजिक संगठनों और लोगों की आवाज दबाना चाहती है सरकार: कांग्रेस

गया5 घंटे पहले
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  • बिहार सरकार के फैसले का कांग्रेस के नेताओं ने किया विरोध

बिहार सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तहत सरकारी नौकरी व अन्य सेवाओं से वंचित करने के मामले में कांग्रेस ने प्रतिक्रया दी है। मगध प्रवक्ता विजय कुमार मिठु ने कहा कि अब राज्य सरकार के खिलाफ किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम व अन्य में शामिल होने पर सरकारी नौकरी, चरित्र प्रमाण पत्र, ठेकेदारी लाइसेंस, एनजीओ बनाने , शस्त्र लाइसेंस से वंचित रखने के आदेश जारी होने से आमजन में भयानक आक्रोश व्याप्त है।

इससे पहले भी सोशल मीडिया व इंटरनेट पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया गया था। कहा लोकतांत्रिक देश, आंदोलनों की उर्वरा भूमि वाला बिहार राज्य कि जनता की अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण आंदोलन, विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा कर आखिर बिहार सरकार क्या संदेश देना चाहती है। प्रतिक्रिया देने वालों में बाबूलाल प्रसाद सिंह, अशोक सिंह, अमरजीत कुमार, टिंकू गिरी, अमित कुमार, शिव कुमार चौरसिया, सुनिल राम, मो सरवर खान, सुरेन्द्र मांझी व अन्य शामिल हैं।

धरना, प्रदर्शन कर अधिकारों के लिए लड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश लोकतंत्र की हत्या
गया सदर|धरना, प्रदर्शन कर अधिकारों के लिए लड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश लोकतंत्र की हत्या है। ये बातें बिहार कला संस्कृति विकास संस्थान के अध्यक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर डॉ. चंद्रिका प्रसाद यादव ने कही। बताया लोकतंत्र में संविधान द्वारा अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन का अधिकार है।

लेकिन इसके विरुद्ध सरकार का विरोधी कार्रवाई की अधिसूचना गृह मंत्रालय को तुरंत वापस करना चाहिए l बताया बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद धरना प्रदर्शन कर राजनीति संघर्ष किया है। श्री यादव ने पत्रकारिता पर भी भविष्य में अंकुश लगाने की बात कही है। सरकार के कई निर्णय की भी भर्तस्ना की।

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