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राहत:जिले में कोरोना के एक्टिव मरीज सिर्फ 104

गया4 घंटे पहले
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  • डीएम ने कोविड 19 से बचाव एवं सुरक्षा हेतु की बैठक, कोरोना से मरने वालों की सूची बनाने का निर्देश

जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा हेतु बैठक की गई। बैठक में प्रभारी जिला आपदा अमित राजन को निर्देश दिया कि कोविड-19 पॉजिटिव मरीज जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं उनका डाटा कोविड पोर्टल पर अपलोड है, वैसे व्यक्तियों का अभिलेख संधारित करें। बैठक में उन्होंने सिविल सर्जन एवं डीपीएम स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज जो 14 दिन के अंदर होम आइसोलेशन में थे और अगर उनकी मृत्यु हो गई है, वैसे संबंधित मरीजों की लिस्ट तैयार करें। बैठक में उन्होंने बताया कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के अवसर पर सभी बूथों पर कोविड-19 से बचाव हेतु कोविड मटेरियल दिया गया था।

थर्मल स्कैनर और डस्टबिन नहीं मिले, संबंधित कर्मी के वेतन से रिकवर करेगें
सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि अब तक मात्र 1556 थर्मल स्कैनर एवं 5 प्रखंडों से डस्टबिन ही प्राप्त हुआ है। जिला पदाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पीठासीन पदाधिकारी, आशा एवं एएनएम जिन्होंने थर्मल स्कैनर प्राप्त किया था। वे 7 दिनों के अंदर थर्मल स्कैनर को जयप्रकाश नारायण अस्पताल गया (जेपीएन) में जमा करावे अन्यथा संबंधित पीठासीन पदाधिकारी, आशा एवं एएनएम के वेतन-मानदेय से रिकवर किया जाएगा। साथ ही डस्टबिन को भी संबंधित कर्मी सामग्री कोषांग में अविलंब जमा करावे।

6647 पॉजिटिव केस आए और 6483 रिकवर कर लिए गए
बैठक में डीपीएम स्वास्थ्य द्वारा बताया गया कि अब तक कुल 589551 सैंपल जांच किये गए हैं, जिनमें 6647 पॉजिटिव है, 6483 रिकवर हो चुके हैं। 60 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। गया जिले में अब तक कुल 104 एक्टिव केस है। बैठक में अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता श्री सौरभ सुमन यादव, अधीक्षक अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल, प्राचार्य अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित कोषांगों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

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