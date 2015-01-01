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कोरोना अपडेट:जिले में कोरोना जांच 5.50 लाख के पार

गया3 घंटे पहले
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  • 6399 संदिग्धों की जांच में 11 नए मरीज मिले

शनिवार को कुल 6399 लोगों की कोरोना जांच की गई। इसमें राहत वाला आंकड़ा सामने आया है। इस दिन सिर्फ 11 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रैपिड एंटीजन किट से 5752 की जांच में 11 पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं ट्रूनैट से 127 लोगों की जांच में 00 और आरटीपीसीआर से 520 लोगों की जांच में 00 मरीज मिले। इस तरह कुल 6399 लोगों की जांच की गई और उसमें से ग्यारह पॉजिटिव केस सामने आए हैं।

शुक्रवार से 22 केस कम आए
कोरोना जांच जिले में साढ़े पांच लाख से पार कर गया है। चंद महीने में ही करीब साढ़े चार लाख की सैंपलिंग की गई। यह एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। बता दें कि सैंपलिंग बढ़ाए जाने के कारण गया जिले में कोरोना के मरीजों को चिन्हित करने में लगातार सफलता मिलती रही। पिछले दो महीने से 50 का आंकड़ा नहीं छू रहा है।इधर, वजीरगंज में 264 लोगों की हुई कोरोना संक्रमण की जांच में एक महिला एवं एक लड़की कोरोना पॉजिटिव पायी गई हैं।

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