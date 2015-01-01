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मांगी केस डायरी:थाईलैंड की पर्यटक से लूटपाट के मामले में कोर्ट ने मांगी केस डायरी

गया4 घंटे पहले
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विदेशी महिला से लूटपाट के एक मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद गुरुवार को अदालत ने केस डायरी एवं अभिलेख की मांग की। एडीजे प्रथम वीरेंद्र कुमार मिश्रा की अदालत ने इस मामले में तीन अभियुक्तों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की। आरोपियों में रोमी गौरी, संजीत कुमार उर्फ सागर, ज्योति उर्फ आलिया शामिल हैं। सभी दिल्ली के रहने वाले हैं । इन लोगों के विरुद्ध 15 फरवरी 2020 को गया एयरपोर्ट से बोधगया आने के क्रम में रास्ते में थाईलैंड की महिला सुपन्या धन जोत के साथ लूटपाट करने का आरोप है।

इस मामले का सूचक उस गाड़ी का ड्राइवर संजीत कुमार है। प्राथमिकी में कहा है कि 15 फरवरी 2020 को 9 बजे दिन में वह एयरपोर्ट से उस महिला को बोधगया लेकर आ रहा था । रास्ते में तीन व्यक्ति, जिसमें एक महिला भी थी, सभी मिलिट्री की वर्दी में थे , गाड़ी को रुकवा कर वाहन का कागजात मांगने लगे। उन लोगों ने विदेशी महिला को गाड़ी से उतारकर चेकिंग के नाम पर दूसरी कार में बैठा कर गया एयरपोर्ट की ओर ले गए और उसके साथ लूटपाट की। मामला मगध विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 35/20 से जुड़ा हुआ है।

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