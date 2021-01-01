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ऑटो से घूम रहा चेन स्नैचर गिरोह:पंजाबी कॉलोनी में महिला से दिनदहाड़े छिनतई कर भागे अपराधी

गयाएक घंटा पहले
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  • तीन की संख्या में थे ऑटो सवार अपराधी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू

गया शहर में चेन स्नैचिंग करने वाला गिरोह पैदल या बाइक के बजाए अब ऑटो में सवार होकर भी घटना को अंजाम दे रहा है। ऐसा ही मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में आया है। ऑटो सवार होकर आए तीन अपराधियों ने दिनदहाड़े एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस के लिए बड़ी बात यह है, कि सीसीटीवी में अपराधी का चेहरा साफ नजर आ रहा। यदि कोतवाली पुलिस ने कोशिश की तो बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है।

नाटकीय अंदाज में घटना को दिया अंजाम
पंजाबी कॉलोनी की रहने वाली रीना मार्केट को गई थी। रिक्शा से वापस घर पहुंची थी। रिक्शा से महिला को उतरने के क्रम में अचानक उक्त मुहल्ले में एक ऑटो आया। ऑटो में तीन युवक थे। ऑटो सवार युवकों ने महिला को ऑटो में बैठने को कहा। वह नहीं बैठी तो वाहन को बैक कर जाने का नाटक किया।

केस दर्ज कर मामले की की जा रही है छानबीन
केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। इधर, अरसे बाद शहर के पॉश इलाके में ऑटो सवार होकर आए अपराधियों द्वारा इस तरह की छिनतई की घटना अंजाम दी गई है।

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