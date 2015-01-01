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कहीं हत्या तो कहीं खुदकुुशी:ननिहाल से अगवा कर अपराधियों ने 12 वर्षीय किशोर को मार दी गोली, गई जान

गया4 घंटे पहले
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  • गहरपुर में हत्या तो मानपुर के लखीबाग में एक्सिस बैंक के कैशियर ने की आत्महत्या

टिकारी थाना के गहरपुर पुल से बायीं ओर करीब एक डेढ़ किलोमीटर उत्तर नदी किनारे स्थित बगीचे में सिर में गोली लगे एक किशोर का शव मिला है। शव की शिनाख्त घंटों बाद कर लेने में पुलिस सफल रही है। मृतक की पहचान अलीपुर थाना के मीरा बिगहा के रहने वाले 12 वर्षीय शेखर चौधरी पिता रंजीत चौधरी के रूप में की गई है। गया शहर के खरखुरा मुहल्ले में रहकर यह पढ़ाई करता था। वहीं टिकारी किला अंदर मुहल्ले में इसका ननिहाल था। बताया जा रहा कि शेरखर तीन बजे अपने ननिहाल से निकला था। इसके बाद उसका शव टिकारी के गहरपुर से बरामद किया गया। अपराधियों ने उसकी हत्या सिर में गोली मारकर की है। इस संबध में टिकारी थानाध्यक्ष राम लखन पंडित ने कहा कि शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कि किसी तरह से उसे यहां लाकर गोली मारी गई है। शव मिलने की खबर की सूचना पाकर आसपास के गांव से जुटे।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी
पुलिस शव को घटनास्थल से उठाकर थाना को ले आई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जा रहा था। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि घंटों बाद भी पुलिस को मामले के संदर्भ में कोई सुराग नहीं मिल सका है। अभी हाल में 6 नवम्बर को टिकारी शहर के सटे सलेमपुर गांव के क्षेत्र में मउ पइन ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस अज्ञात शव के संबंध में पुलिस खुलासा भी नहीं कर सकी थी, कि एक और युवक का शव मिला। गोली मारने वाले लोग कौन हैं और इस 12 साल के किशोर की हत्या क्यों की गई, ऐसे कई अनसुलझे सवाल पुलिस के सामने चुनौती के रूप में हैं। गुरूवार को शव मिलने के बाद लोग दहशतजदा हैं।

टिकारी के गहरपुर के इलाके में मिली लाश, छानबीन में जुटी स्थानीय पुलिस

इलाके में लगातार मिल रहे हैं अज्ञात शव
2020 की शुरुआत ही हत्या और अज्ञात शव मिलने के सिलसिले के साथ हुई थी। जनवरी में फतेहपुर हवाईअड्डा के पास एक अज्ञात शव बोरे में बंद कर सड़े-गले हालात में फेंकी मिली थी। वहीं फरवरी में टिकारी-कोंच सीमा पर सिमुआरा गांव के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। जून में अलीपुर थाना क्षेत्र में मखदुमपुर गांव में चौकीदार की हत्या कर दी गई थी, जिसका उद्भेदन पुलिस ने कर लिया। मृतक के बेटे की गिरफ्तारी की थी। जुलाई माह में जलालपुर पंचायत के इंग्लिश पर गांव में एक व्यक्ति की हत्या रात में घर से बाहर सोए अवस्था मे कर दी गई। अगस्त माह में महमन्ना पंचायत के भूली मठ गांव में एक व्यक्ति की हत्या चाकू मारकर कर दी गई। वहीं अगस्त माह में ही जमुआरा गांव के मंटू मांझी की हत्या अपराधियों ने रात में धावा बोलकर कर दी थी।

एक्सिस बैंक के कैशियर ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी

मुफ़स्सिल थाना अंतर्गत लखिबाग स्थित किराये के मकान में एक्सिस बैंक के कैशियर ने गुरुवार की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सुनील गिरी 30 वर्षीय मूलतः बेला थाना के एरकी पंचायत अंतर्गत विष्णुपुर के निवासी थे। ये पिछले आठ वर्षो से बैंक में कार्यरत थे। सहकर्मी मनीष कुमार ने बताया कि बुधवार को घर से वापस आने के बाद तबीयत खराब होने की बात बताई थी।

फोन नहीं हुआ रिसीव
बताया कि गुरुवार लगभग 11 बजे फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ। कई बार कॉल रिसीव नहीं होने पर घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर आने के बाद सभी के होश उड़ गये। कमरे में पंखे के सहारे फंदे पर सुनील का शव लटका हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही सहकर्मियो में शोक की लहर व्याप्त हो गई। इसके बाद मामले की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौप दिया गया।

25 नवंबर को थी शादी
बकौल परिजन सुनील गिरी की शादी तय हो गई थी। लॉकडाउन के कारण शादी की तिथि आगे बढ़ाते हुए 25 नवंबर कर दिया गया था। बताया कि सुनील अक्सर तनाव में रहता था। संभवतः काम का प्रेशर रहा होगा। वहीं कई लोगों ने मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ कर चल रहे हैं। बहरहाल पुलिस जांच के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा सम्भव है। नाम नहीं बताने के शर्त पर मृतक के एक सहकर्मी ने बताया कि घटना की विस्तृत जानकारी लेने के लिए बैंक के मुख्य शाखा में सभी कर्मियों को शाम में बुलाया गया है।

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