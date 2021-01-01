पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पोलियो पर वार:नवजात शिशु को खुराक पिलाकर सीएस ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत

गयाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिले के 7.90 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने का रखा गया है लक्ष्य
  • जन्म से लेकर पांच वर्ष के सभी बच्चे को पोलियोरोधी खुराक पिलाना अनिवार्य

पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत शहर के जेपीएन अस्पताल में सिविल सर्जन डा. कमल किशोर राय ने नवजात शिशु को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर की। उन्होंने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश से पोलियो समाप्त हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान व अफगनिस्तान में अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है।

इसलिए सुरक्षा को लेकर जन्म से लेकर पांच वर्ष के सभी बच्चे को पोलियोरोधी खुराक पिलाना अनिवार्य है। डीआईओ डा. सुरेन्द्र चौधरी ने बताया कि प्रचार-प्रसार के बैनर, पोस्टर के साथ माइकिंग कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 7 लाख 81 हजार 510 घरों में 7 लाख 90 हजार 211 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य है।

इसके लिए घर-घर जाकर पोलियो खुराक पिलाने के लिए 1869 टीम को लगाया गया है। वहीं चौक-चौराहा, बस स्टैंड के लिए 270 ट्रांजिट टीम, 49 मोबाइल टीम, एक मेला टीम व 24 वन मैन टीम को लगाया गया है। 672 सुपरवाइजर की देखरेख में चलेगा यह पांच दिवसीय अभियान : वहीं कार्य की देखरेख के लिए जिले में 672 सुपरवाइजर को इस कार्य में लगाया गया है।

इस मौके पर सिविल सर्जन डा.केके राय, अस्पताल उपाधीक्षक डा.चंद्रशेखर प्रसाद, डीआईओ डा. सुरेन्द्र चौधरी, डीपीएम नीलेश कुमार, डब्लूएचओ एसआरटीएल डा. राजीव चन्द्रा, युनिसेफ के एसएमसी अजय किरोबिम, डब्लूएचओ एसएमओ डा. देवाशीष मजूमदार, अस्पताल प्रबंधक संजय कुमार अम्बष्ट, डा. संजय सिंह, अशोक कुमार, युनिसेफ बीएसमी नीरज कुमार अम्बष्ट, डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑपरेटर मकसूद आलम, हेल्थ स्टाप रवि कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।

बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने में एसएसबी ने किया भरपूर सहयोग
रविवार से शुरू हुए पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान में एसएसबी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। एसएसबी ने अभियान के दौरान गांवों में शून्य से पांच साल के बच्चों को पोलियो दवा पिलाने में भरपूर सहयोग किया। इस अवसर पर एसएसबी डी समवाय गुरपा के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनीश कुमार के नेतृत्व में गुरपा रेलवे स्टेशन, गुरपा, चमोथा, अलखडीहा, बसकटवा, पतवास, मोरवे आदि गांवों में जागरूकता अभियान चलाया गया।एसएसबी इंस्पेक्टर अनीश कुमार ने बताया कि एसएसबी नक्सल विरोध अभियान के साथ-साथ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, युवाओं के कौशल विकास, और सामाजिक सरोकार में सक्रिय भूमिका निभाती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser