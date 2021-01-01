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लापरवाही:आदर्श परीक्षा केंद्र के सीएस ने नहीं भेजी जिला मुख्यालय को निष्कासन की रिपोर्ट

गया5 घंटे पहले
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  • देर से खैरियत प्रतिवेदन देने पर उर्दू गर्ल्स हाईस्कूल की केंद्राधीक्षक को शोकॉज

वरीय अधिकारियों के निर्देश के बाद भी केंद्राधीक्षक अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई फर्स्ट सीटिंग का खैरियत प्रतिवेदन रात में तो काेई जिला मुख्यालय को परीक्षार्थी के निष्कासन की जानकारी ही नहीं दे रहा है। जबकि डीईओ ऑफिस से उनके व्हाट्सएप पर समय से प्रतिवेदन देने का बार-बार मैसेज किया जा रहा है।

देर से खैरियत प्रतिवेदन देने पर उर्दू गर्ल्स हाईस्कूल मारूफगंज एग्जामिनेशन सेंटर की केंद्राधीक्षक से शोकॉज पूछा गया है। मंगलवार को इस सेंटर से देर शाम दो परीक्षार्थियों के निष्कासन की जानकारी दी गई। जिसके चलते वरीय अधिकारियों को दैनिक खैरियत प्रतिवेदन देने में काफी परेशानी हुई। इस बाबत प्रभारी डीईओ रंजीत पासवान ने केंद्राधीक्षक से शोकॉज पूछा है।

मंगलवार को ही अनुमंडल मुख्यालय खिजरसराय में बनाए गए परीक्षा केंद्र प्रोजेक्ट शिवा बालिका प्लस टू स्कूल (आदर्श परीक्षा केंद्र) के केंद्राधीक्षक ने एक छात्रा के निष्कासन की जानकारी जिला मुख्यालय को नहीं दी है। जबकि यहां सुपर जोनल टीम के द्वारा कदाचार करती एक छात्रा को निष्कासित किया गया।

इसका रोल कोड 21140 और रोल नंबर 21010001 है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खैरियत प्रतिवेदन में भी निष्कासन की चर्चा है। बावजूद इसके जिला मुख्यालय को इसकी जानकारी नहीं दी गई। नोडल पदाधिकारी केके संत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि निष्कासित छात्रा से दो हजार रूपया जुर्माना भी वसूला गया है।
दोनों पाली में 1030 छात्र-छात्राओं ने छोड़ी परीक्षा, 13 एक्सपेल्ड

बुधवार को रसायन और अंग्रेजी विषय की परीक्षा से 13 छात्र-छात्राओं को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया जबकि दोनों पाली से 1030 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में 29 हजार 549 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था जिसमें 387 अनुपस्थित रहे। इस दौरान बुद्धा इंस्टीट्यूट से एक, नेशनल पब्लिक स्कूल एक और एसएन सिन्हा कॉलेज टिकारी से दो परीक्षार्थियों को एक्सपेल्ड किया गया।

दूसरी सीटिंग में अंग्रेजी विषय की हुई परीक्षा से 28 हजार 238 में 653 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस पाली में लालू मंडल कॉलेज से दो, ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालय से तीन, मानव भारती स्कूल बोधगया तीन और जग्गूलाल मेहता प्लस टू स्कूल से एक परीक्षार्थी को निष्कासित किया गया।

जिले के नोडल पदाधिकारी ने दो नकलचियों को पकड़ा

इंटरमीडिएट की परीक्षा के तीसरे दिन पहली पाली में केमिस्ट्री विषय की परीक्षा हुई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से नियुक्ति गया जिले के नोडल पदाधिकारी सह डिप्टी डायरेक्टर अरिंजय कुमार ने अनुमंडल मुख्यालय में चारों केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएन सिंहा कॉलेज सेंटर पर दो परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा और उन्हें तत्काल परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया।

अब दोनों छात्राएं आगे की परीक्षा नहीं दे सकेंगी। निर्देशानुसार दोनों को दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नोडल पदाधिकारी ने महिला महाविद्यालय, ठाकुर मुनेश्वर सिंह उच्च विद्यालय और टिकारी राज इंटर स्कूल स्थित केंद्रों का भी निरीक्षण किया।

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