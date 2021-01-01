पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:दिन का पारा चढ़ा पर रात में बढ़ी ठिठुरन तापमान 3.1 डिग्री

गयाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

रविवार को दिन का पारा थोड़ा ऊपर चढ़ा है, लेकिन रात में सर्दी अभी भी बढ़ी हुई है। न्यूनतम पारा 3.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे चार डिग्री ऊपर चढ़ा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सर्द हवाओं के कारण गया में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है।

तापमान की बात करें तो रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री व न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। नमी सुबह में 92 तो शाम में 52 फीसदी दर्ज की गई है। वहीं दिन पर 12 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चली। फॉग का असर सुबह 09:10 बजे तक रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser