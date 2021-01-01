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खेल:किसी भी खेल में अनुशासन होना अनिवार्य : डॉ पिंकी

गयाएक घंटा पहले
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  • फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच हुआ टाई

नेहरू युवा केंद्र मखदुमपुर द्वारा संचालित फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 के सेमी फाइनल मैच रविवार को भंगौसा एवं मंझौली की टीम के बीच खेला गया। इसमें रोमांचक मुकाबले में दोनों टीम की ओर से एक-एक गोल दागे गए। इसके कारण मैच टाई हो गया।

दोनों टीमों को पुनः सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए आगामी 14 फरवरी को आमंत्रित किया गया है। मैच का रेफरी जिला परिषद सदस्य पद के भावी प्रत्याशी सह आवासीय नवोदित विद्यालय वजीरगंज की प्राचार्या डॉ पिंकी कुमारी ने मैच के दौरान खिलाड़ियों एवं दर्शकों से कहा कि किसी भी खेल में अनुशासन होना बहुत जरूरी है एवं खेल में प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए।

मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी रामाश्रय सिंह, मो शकूर सहित आयोजक टीम के सदस्य परमानंद सिंह, उत्तम कुमार, राम कुमार सिंह, विरंजन कुमार, अभिषेक सिंह आदि

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