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सख्ती:रुपए लेकर आवास नहीं बनाने वाले लाभार्थियों पर दर्ज होगी एफआईआर

गया4 घंटे पहले
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  • कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से धान अधिप्राप्ति और ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा की, दिए कई निर्देश
  • गया जिले में 810 किसानों से 6488.160 मीट्रिक टन धान की हुई है खरीदारी

मगध प्रमंडल के आयुक्त असंगबा चुबा आओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन संबंधी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम, धान अधिप्राप्ति, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और कोविड-19 के बचाव व सुरक्षा की समीक्षा की और कई आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। कोरोना से संबंधित टीकाकरण के लिए मैन पावर को संधारित करने और वैक्सीन को कोल्ड चेन में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। ईआरओ व एईआरओ के माध्यम से सभी बीएलओ को अच्छी तरह ट्रेनिंग देकर उन्हें विशेष पुनरीक्षण कार्य के बारे में बताने का निर्देश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया। सभी मतदान केंद्रों पर 27 दिसंबर 2020 और 10 जनवरी 2021 को विशेष कैंप आयोजित किया जाना है। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के दौरान डीडीसी गया ने बताया गया कि गया जिले में निर्धारित लक्ष्य 225000 मीट्रिक टन है। अब तक 810 किसानों से 6488.160 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और 522.48693 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। औरंगाबाद डीएम द्वारा बताया गया कि अब तक 538 किसानों से 4352 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। अरवल जिले में अधिक लक्ष्य को देखते हुए आयुक्त ने डीएम अरवल को निर्देश दिया कि लक्ष्य को कम करने के लिए विभाग को अनुरोध पत्र भेजें। नवादा में 6230 मीट्रिक टन, 800 किसानों से खरीदे गए हैं। जहानाबाद में 7500 मीट्रिक टन धान खरीददारी का लक्ष्य है।

संक्षिप्त पुनरीक्षण में गलत मंशा से नाम एंट्री करवाने वालों पर रखें नजर
जिला पदाधिकारियों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर संक्षिप्त पुनरीक्षण की विस्तार से जानकारी दी। आयुक्त ने लिंगानुपात में वृद्धि करने के लिए महिलाओं के नाम जोड़ने पर विशेष बल दिया। साथ ही विशेष कैंप में अधिक से अधिक नए मतदाताओं का जोड़ने का निर्देश दिया गया। मुख्य रूप से पंचायत चुनाव को देखते हुए जानबूझकर गलत मंशा से एक जगह से दूसरे जगह नाम कटवा कर एंट्री कराने वालों पर विशेष नजर रखने काे कहा गया।

आरटीपीएस काउंटरों से बिचौलियों को हटाएं
आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि खेत में पराली जलाने वालो पर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही खेत में पराली न जलाने को किसानों को जागरूक भी किया जाए। उन्होंने आरटीपीएस काउंटर पर बिचौलियों की उपस्थिति को खत्म करने और लगान वसूली में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया।

योजना के लंबित आवासों को तुरंत करें पूरा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीएम व डीसीसी को प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना से संबंधित 2016-17, 2017-18 में लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जो लाभार्थी राशि लेकर भी अब तक आवास पूर्ण नहीं किए हैं उन्हें नोटिस दें और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें।

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