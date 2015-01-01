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कोरोना अपडेट:पहले मेडिकल से जुड़े लोगों को मिलेगी वैक्सीन

गया4 घंटे पहले
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  • वैक्सीन देने को लेकर हुई वर्चुअल मीटिंग, 4 दिनों में तीसरी दफा 15 से कम कोरोना मरीज मिले

गया जिले में कोरोना को लेकर राहत वाली खबरें हैं। पिछले चार दिनों में गुरूवार को मिलाकर तीसरी दफा ऐसा रहा, जब 15 से कम कोरोना के मरीज मिले हैं। इससे पहले बुधवार को छोड़ दें, तो सोमवार को 15 और मंगलवार को 13 मरीज मिले थे। गुरूवार को भी सिर्फ 13 मरीज ही मिले हैं, जो बेहतर संकेत दे रहा है। वहीं बता दें, कि बुधवार को 31 मरीज गया में मिले थे। इसके एक दिन बाद ही 13 मरीज ने गया के लोगों के लिए राहत दी है।

6525 में से 6300 से अधिक हो चुके हैं ठीक
रैपिड एंटीजन किट से की गई 5836 लोगों की जांच में 12 मरीज मिले। वहीं ट्रूनैट से 126 लोगों की जांच की गई। इस जांच में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला। वहीं आरटीपीसीआर से 529 लोगों की जांच में 01 मरीज मिले। इस तरह गया जिले में गुरूवार को मिलने वाले कुल मरीजों की संख्या 13 रही। इसमें 6300 से अधिक मरीज रिकवर किए जा चुके हैं । इस तरह गया का रिकवरी रेट 95 % से भी ऊपर का हो गया है। एक्टिव केस 200 के आसपास ही रह चुके हैं।

फरवरी में वैक्सीन देने की हो सकती है प्रक्रिया शुरू
गया। इधर, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है। केन्द्र सरकार की ओर से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, कि जनवरी या फरवरी माह के किसी भी दिन से वैक्सीन की उपलब्धता शुरू हो सकती है। वैसे ताजा रिपोर्ट में यह प्रक्रिया फरवरी माह से पूरी किए जाने की बात कही जा रही है। इसे लेकर मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक-प्राचार्य व अन्य के साथ दिल्ली की केन्द्रीय टीम ने वर्चुअल मीटिंग की। इसमें कई निर्देश केन्द्रीय स्वास्थ्य टीम के द्वारा दिए गए हैं।

मीटिंग में दिल्ली-पटना की टीम थी शामिल
इस संबंध में मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डा. हरिश्चंद्र हरि ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी शुरू करने को मीटिंग की गई। वर्चुअल चली इस मीटिंग में दिल्ली-पटना की टीम शामिल थे। कई निर्देश मिले हैं। बताया गया है कि सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पतालों से जुड़े लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद अन्य लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पूरा खाका तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

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