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फतेहपुर:हत्याकांड के पांच अभियुक्त ने न्यायालय में किया सरेंडर

गया5 घंटे पहले
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टनकुप्पा थाना क्षेत्र के सबलचक हत्याकांड के पांच अभियुक्त बुधवार को गया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। थानाध्यक्ष विकाश चंद्र यादव ने बताया कि सबलचक गांव में हुए मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजन द्वारा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

इसमें नौडीहा निवासी संजय यादव, राजेश यादव, रामदहीन यादव, रामेशर यादव, शम्भु यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। घटना के बाद से सभी अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से भागे चल रहा था। पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस दबिश के कारण ही सभी पांच अभियुक्तों ने बुधवार को गया न्यायालय में जाकर आत्म समर्पण कर दिया है।

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