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दुर्घटना:टैंकर-कार की जोरदार टक्कर में पांच गंभीर

गया3 घंटे पहले
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  • बाराचट्टी के भलुआ के पास हुई सड़क दुर्घटना

थाना क्षेत्र के भलुआ के समीप बाराचट्टी से झारखंड की ओर जा रहे टैंकर और एक चारपहिया वाहन में टक्कर हो गई, जिससे चार पहिया वाहन सवार पांच लोग घायल हो गए। मामला बीते रात्रि की बताई जा रही है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड की ओर विपरीत लेन पर आ रहे एक चार पहिया वाहन में बाराचट्टी की ओर से जा रही टैंकर ने टक्कर मार दी जिससे उसपर सवार छपरा के एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए। कार सवार झारखंड के रामगढ़ से छपरा के मसरख जा रहे थे, उसी क्रम में भलुआ में सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। सड़क दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गऊ, जबकि उस पर सवार मीरा कुमारी, अनीश कुमार, अजय कुमार, आलोक कुमार एवं मनीष प्रसाद मामूली रूप से घायल हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाराचट्टी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सभी घायल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

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