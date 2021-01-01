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बांकेबाजार:सड़क निर्माण में लगे मजदूर व मुंशी को वनकर्मियों ने पीटा

गया5 घंटे पहले
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स्थानीय प्रखंड के डुमरावां मोड मुख्य सड़क से महापुर तक बनाई जा रही सड़क में निर्माण कंपनी के मुंशी व मजदूर की वनकर्मी ने पिटाई कर दी। इसके विरोध में ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर विरोध जताया। मुंशी विनय यादव को डीएफओ व साथ में आए वनकर्मी ने डंडे से पीटा। इससे मुंशी बेहोश हो गया। एक मजदूर अनिल कुमार भी चोटिल हुआ।

मारपीट की घटना बांकेबाजार थाना के देल्हो गांव के पास घटी। इस मारपीट को देखकर ग्रामीण बचाने के लिए दौड़े, जिसे बिगड़ते हालत को देखकर वन कर्मी महापुर के ओर अपने वाहन से भाग गए। थानाध्यक्ष कुमार सौरव ने थाने में लिखित आवेदन मांगा व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा है। इस मामले में वन विभाग का कहना है कि जिस जमीन पर सड़क बन रही है, वह जमीन वन विभाग की है।

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