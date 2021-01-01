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कोरोना का कहर:चार नए मरीज मिले, 7589 पहुंची संक्रमितों की संख्या

गयाएक घंटा पहले
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गया जिले में कोरोना के चार और नए मरीज मिले हैं। इस तरह कभी कम तो कभी ज्यादा संक्रमित मिल ही जा रहे। कभी-कभी आंकड़ा तो शून्य का भी आ रहा। इसके बीच यह माना जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण इतनी आसानी से पूरे तौर पर खत्म होने वाला नहीं है।

इससे बचने के लिए अब भी सरकार के गाइड लाइन का पालन किया जाना जरूरी है। रविवार को जिले भर में 4917 लोगों की सैंपलिंग की गई। इस जांच में चार नए पॉजिटिव मरीज मिले। एक मरीज ठीक भी हुआ। इस तरह चार नए मरीज मिलने के बाद कोरोना संक्रमितों का जिले में कुल आंकड़ा 7589 का हो गया है।

एक्टिव केस 41 से बढ़कर 44 पहुंचा
गया जिले में एक्टिव केस अब 44 रह गए हैं। शनिवार को एक्टिव केस की संख्या 41 थी, इसमें 3 की बढ़ोतरी रविवार को दर्ज की गई। इधर, जिले में टेस्टिंग अब तक 10 लाख 39 हजार 410 की हो चुकी है। कोरोना के नए केस के कम या ज्यादा होने के बीच सबसे अच्छी खबर पिछले डेढ़ महीने से यही रह रही है, कि अब इसके संक्रमण से कोई मौत नहीं हो रही। पिछले डेढ़ माह से अधिक समय से गया जिले में कोरेाना से संक्रमित होने वाले किसी मरीज की मौत नहीं हुई है।

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