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क्राइम:वनरक्षी की परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर वायरल मामले में चार लोग गिरफ्तार

गया4 घंटे पहले
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  • गृहरक्षक को भी किया गया गिरफ्तार, केस दर्ज कर सभी को भेजा जेल

केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तहत वनरक्षी की 16 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर वायरल करने के मामले में गया पुलिस ने चार की गिरफ्तारी की है। इसमें पटना के बिहटा में पोस्टेड एक गृहरक्षक भी शामिल है। इस संबंध में गया के सिटी एसपी राकेश कुमार ने बताया कि संभावित प्रश्न का उतर वाट्सअप के माध्यम से 16 दिसंबर को गया के केन्द्रों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी।

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार की गिरफ्तारी की है। पकड़ाए लोगों में रंजीत सिंह यादव उर्फ गोरे मामू बुनियादगंज थाना के मठिया पर का निवासी शामिल है। यह गृहरक्षक है और बिहटा में पदस्थापित है। यही मुख्य सूत्रधार बताया जाता है। इसके अलावे पुलिस ने अमित कुमार उर्फ रामप्रीत अतरी थाना के टेउसा निवासी, शिवराज कुमार उर्फ छोटू चंदौती थाना के हबीपुर निवासी और एक परिक्षार्थी प्रशांत कुमार औरंगाबाद के जम्होर निवासी की गिरफ्तारी की गई है।
रामपुर थाना में केस दर्ज कर सभी को भेजा जेल
सिटी एसपी राकेश कुमार ने बताया कि वनरक्षी परीक्षा के संभावित प्रश्नोत्तर वायरल करने के मामले में रामपुर थाना में केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया है। रामपुर पुलिस और पुलिस की विशेष टीम की चली कार्रवाई में रामपुर थाना के प्रभार में रहे सर्किल इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह शामिल थे। वहीं पुलिस ने इस परीक्षा में संजय सिंह यादव कॉलेज से एक महिला परिक्षार्थी को चिट-पूर्जा के साथ गिरफ्तार किया है। इधर, बताया जा रहा है कि इस तरह की परीक्षा में गृहरक्षक पहले भी इस तरह के कारनामे में रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।

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