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बयान:खेल से बढ़ता है आपसी भाईचारा : मनोरमा देवी

गयाएक घंटा पहले
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डोभी प्रखंड के खरांटी में आयोजित खरांटी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आरएससीसी लेम्बोगड़ा व वाइसीसी मौलानगर के बीच खेला गया। इसमें टॉस जीत मौलानगर ने बल्लेबाजी करते हुए 67 रन बनाया।

जवाब में उतरी लेम्बोगड़ा की टीम ने 11.1 ओवर में ही मैच जीत लिया। मुख्य अतिथि विधान परिषद् सदस्य मनोरमा देवी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा कि खेला से आपसी भाईचारा बढ़ता है। शरीर भी राेगों से दूर हो जाता है। मौके पर डोभी प्रखंड प्रमुख पति भगत यादव, उमेश यादव, संजय यादव, लल्लु श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

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