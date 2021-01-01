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गया में रात 2 बजे उठीं मौत की लपटें:पूरे परिवार को लील गई आग, अपनों की मौत पर आंसू बहाने के लिए बच गया सिर्फ एक दिव्यांग बच्चा

पटना43 मिनट पहले
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गया के अतरी में जल कर राख हुआ घर। - Dainik Bhaskar
गया के अतरी में जल कर राख हुआ घर।
  • घर में लगी आग से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत
  • पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

गया के अतरी थाना क्षेत्र के डिहुरी गांव में बीती रात 2 बजे उठीं मौत की लपटों में तीन जान चली गईं। घर में ऐसी भीषण आग लगी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है। अगलगी में 60 वर्षीय जगलाल मांझी, 55 वर्षीया देवंती देवी, 80 वर्षीया मुंगिया देवी की मौत हो गई है। अपनों की मौत पर आंसू बहाने के लिए एक दिव्यांग बच्चा बच गया है।

बुधवार की रात खाना खाकर सोए डिहुरी गांव के जगलाल मांझी का पूरा परिवार आग में जल गया। खुद जगलाल मांझी की भी मौत हो गई। अब उसके परिवार में उसका मात्र एक बेटा वह भी दिव्यांग बचा है, जिसके साथ अब तो इस विपदा में न उसके साथ कोई रोनेवाला है और न ही कोई उसके आंसू पोंछने वाला है। इस घटना को देख और सुन कर सभी सकते में हैं।

किसी को मदद के लिए बुलाने का भी नहीं मिला मौका
जगलाल मांझी ईंट-भट्‌टे पर काम करता था। बुधवार की रात खाना खाने के बाद जगलाल मांझी, उसकी पत्नी देवंती देवी और जगलाल की सास मूंगिया देवी सो गए थे। जगलाल मांझी की पत्नी और उसकी सास एक साथ एक कमरे में सो रही थीं। वहीं जगलाल अपने दिव्यांग बेटा (मानसिक रूप से विक्षिप्त) के साथ सो रहा था। रात करीब 2 बजे अचानक कमरे में आग लग गई। आग लगने का एहसास होने पर जगलाल मांझी जागा, पर तब तक आग की लपटें तेज हो चुकी थीं। बावजूद इसके जगलाल मांझी आग में कूद कर अपनी पत्नी व सास को बचाने में जुट गया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज हो गई थीं कि जगलाल, देवंती देवी और मूंगिया को अपनी चपेट में पूरी तरह से ले लिया और देखते ही देखते तीनों की झुलसने से मौत हो गई। यह सबकुछ इतना अचानक हुआ कि न तो कोई किसी को मदद के लिए बुला सका और न उन्हें बचाने के लिए ही कोई आगे आया। जगलाल मांझी के पड़ोसी दीना मांझी का कहना है कि जब आग लगी थी तो हमलोग जागे।

गांव वालों ने दिव्यांग बच्चे को बचा लिया
गांव वालों का कहना है कि उन लोगों को जब आग लगने की भनक मिली तो आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो गई थी। किसी तरह से उसके दिव्यांग बच्चे को बचाने में गांव वाले सफल हुए। इस दर्दनाक मंजर को देख सभी लोग दंग हैं। इधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए तीनों शवों को भेज दिया गया। अतरी थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार का कहना है कि जगलाल मांझी के घर में आग की घटना बोरसी से हुई लग रही है। घटनास्थल पर दो बोरसी मिली है। उन्होंने बताया कि घर में बिजली के तार नहीं हैं। ऐसे में बोरसी के अलावा फिलहाल दूसरा कोई कारण नहीं लग रहा है।

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