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बनाया गया नामजद:घर में घुस की मारपीट, 3 को बनाया गया नामजद

गया4 घंटे पहले
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वजीरगंज के सहिया पंचायत के खिरियावा के टोला जनकपुर के एक व्यक्ति ने प्राथमिकी कराई है। दर्ज कराए केस में घर में घुसकर मारपीट करने व अन्य आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर जनकपुर टोला के ही तीन लोगों को नामजद किया गया है। नामजद किए गए आरोपितों में ईश्वर जीत कुमार, छोटू कुमार एवं लोहा कुमार का नाम शामिल है।

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