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निर्देश:15 की शाम तक हर हाल में हो विसर्जन: एसएसपी

गया3 घंटे पहले
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  • थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश

एसएसपी राजीव मिश्रा ने शनिवार को शहरी थाना के थानाध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की। इसमें कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर खासा निर्देश दिया गया है। इसके अलावे काउंटिंग के दौरान या बाद की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखने की बात कही गई है। घंटों चली इस बैठक में एसएसपी ने लक्ष्मी पूजा को लेकर भी सरकार के गाइड लाइन का पालन कराए जाने की बात कही। कहा कि लक्ष्मी पूजा को लेकर स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन हर हाल में 15 नवम्बर की संध्या तक करा लेने सुनिश्चित करें।
मंदिर या घर में ही प्रतिमा स्थापित की जाएगी
मंदिर या घर में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अन्य कई निर्देश थानाध्यक्षों को दिए गए। मीटिंग में रामपुर थानाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सिंह, कोतवाली थानाध्यक्ष रामाकांत तिवारी, विष्णुपद थानाध्यक्ष उदय शंकर, सिविल लाइन थानाध्यक्ष उदय कुमार आदि मौजूद थे।

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