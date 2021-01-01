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  • In Gurua, Criminals Entered CSP While Waving Weapons, Beaten Customers, Then Looted Rs 1.25 Lakh

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दुस्साहस:गुरुआ में हथियार लहराते हुए सीएसपी में घुसे अपराधी, ग्राहकों को पीटा, फिर 1.25 लाख रुपए लूटे

गया5 घंटे पहले
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  • गुरुआ में हथियारबंद अपराधियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी से दिनदहाड़े की लूटपाट
  • बाइक पर सवार होकर आए थे 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधी

गुरुआ-करमाईन स्टेट हाईवे 69 पर नदियाईन गांव निकट संचालित बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी में घुसकर हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े एक लाख 25 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने घटना के दौरान सीएसपी में मौजूद ग्राहकों की जमकर धुनाई भी कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक धर्मेंद्र कुमार सिंहा ने बताया कि बुधवार को करीब 11 बजे वह अपने घर से एक लाख 25 हजार रुपए लेकर पहुंचा। उसके बाद बैंक शाखा को खोलकर पैसे को काउंटर में रख दिया। इसी बीच पैसे की निकासी के तीन ग्राहक पहुंचकर कतार में लग गए। वह उन लोगों से बातचीत कर रहा था कि एक उजली रंग की अपाची बाइक पर सवार तीन युवक बैंक के बाहर रुके। एक युवक बाइक के पास था और दो युवक अपने हाथ में हथियार लहराते हुए अंदर घुसकर पहले ग्राहक की पिटाई की, उसके बाद उसे भी अपने कब्जे में लेकर काउंटर से सारे रुपए लेकर फरार हो गया।

पांच मिनट में लूट को अंजाम देकर फरार हुए अपराधी: बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक धर्मेंद्र कुमार सिंहा ने बताया की सीएसपी खोलने के पहले तीन ग्राहक पहुंचे उसके बाद तीनों हथियारबंद अपराधी पहुंचकर पांच मिनट के अंदर पूरी घटना की अंजाम देकर जीटी रोड के करमाईन मोड़ की तरफ भाग निकले। सभी अपराधी काले रंग के जैकेट और सिर पर पगड़ी बांधे हुए थे। उस समय सीएसपी के पास और कोई लोग नही थे कि उन अपराधियों की पीछा कर सकते थे। घटना के बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।

सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई पूरी घटना: नदियाईन गांव के निकट हथियारबंद अपराधी जिस बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी में लूटपाट की है, उस बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हथियारबंद अपराधियों की हर हरकत को कैमरा ने कैद कर लिया है। हथियारबंद अपराधी किस प्रकार अपने हाथ में लिए हथियार लहराते हुए बैंक में प्रवेश कर पहले ग्राहक की पिटाई की, उसके बाद सीएसपी संचालक को अपने कब्जे में लेकर काउंटर से कैसे पैसे निकालकर भागा है। अपराधियों की सारी गतिविधि उसमें कैद हो गया है।

पूरी घटना की हो रही है जांच
बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी से लूटपाट की घटना की जांच की जा रही है। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिंहित किया जा रहा है। जल्द ही इस मामले की उद्भेदन कर लिया जाएगा। -दिवाकर कुमार विश्वकर्मा, थानाध्यक्ष

गुरुआ बाजार में गल्ला दुकान में ताला तोड़कर 70 हजार की चोरी

गुरुआ थाना क्षेत्र के बढ़ई विगहा मोड़ के निकट बीती रात करीब 12 बजे गल्ला व्यवसायी मनोज यादव के दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने करीब 70 हजार रुपए का धान व गेहूें चोरी कर आसानी से फरार हो गए। इस घटना को अंजाम देने से पहले चोरों ने गल्ला दुकान के बगल में सेवानिवृत्त किरानी प्रदीप कुमार सिंहा के घर की दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। उसके बाद चोरी की।

रात्रि में जब वे लोग आवाज सुनकर बाहर निकलना चाहा, तो बाहर से दरवाजे बंद होने के कारण घर में बंद रह गया। इस घटना की जानकारी उन्होंने मोबाइल से गल्ला व्यवसायी मनोज यादव को दी। पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि दुकान में जाकर जांच-पड़ताल किया तो 40 बोरा सोनम धान, 25 बोरा गेहूें एवं एक हजार रुपए गायब था।

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